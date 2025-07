Las conclusiones de Almeyda sobre el primer amistoso

Matías Almeyda analiza cuáles han sido los puntos fuertes y las debilidades de su equipo en el primer amistoso de pretemporada. Con una plantilla repleta de canteranos y con las ausencias de los internacionales sevillistas, que se incorporan esta semana a la dinámica de equipo, los nervionenses se vieron superados por el Birmingham (1-3) en el Estadio del Algarve.

Para el preparador sevillista, esta derrota "es una primera práctica de fútbol: se vieron cosas que queremos, y por momentos cosas que tenemos que seguir mejorando; pero está dentro del plan de trabajo". El instructor argentino valoró positivamente que no hubiese ninguna lesión y advirtió de que hay que seguir sumando "minutos de entrenamiento y corrección".

En este sentido, Almeyda destacó la gran participación de canteranos y el buen nivel que mostraron. "Creo que es una manera para que ellos se vayan terminando de formar y vayan sintiendo lo que es jugar en Primera", reconoció el entrenador. Sin embargo, no quitó mérito a los jugadores restantes y que "todos lo dieron todo y esto es el inicio".

El preparador técnico ha resaltado la predisposición de jugadores y staff, así como la organización interna del Sevilla: "La primera semana de trabajo ha sido muy buena". Por otra parte, argumentó que "se notaban las piernas cansadas", algo normal porque están trabajando muy duro, según Almeyda. "Lo importante es llegar de la mejor manera al partido de arranque liguero", ha reconocido el nervionense.

Finalmente, Matías Almeyda, sentenció de forma tajante afirmando que no le sorprende ver afición sevillista en un partido amistoso en Portugal. "Lo viví como jugador y entonces no me llama la atención, los escuchaba y me venían un montón de recuerdos; es la mejor afición de España", explicó el técnico argentino.