Joaquín inicia su etapa como nuevo consejero del Betis

Joaquín, único futbolista en la historia bética que atesora dos títulos oficiales -las Copas del Rey de 2005 y 2022- se retiró en la primavera de 2023 tras igualar a Andoni Zubizarreta como el jugador con más apariciones en la historia de LaLiga (622) y desde entonces colaborada con la secretaría técnica del club.

"Acepto el cargo. Prometo desempeñarlo fielmente. Viva el Betis", dijo Joaquín al producirse la votación.

El portuense forma parte del consejo de administración del Betis desde hace poco más de un mes y su nombramiento por cooptación debía ser refrendado por el órgano soberano, que también reeligió por cinco años más al presidente, Ángel Haro, y al vicepresidente, José Miguel López Catalán, cuyo mandato expiraba el próximo 31 de diciembre.

Los accionistas aprobaron asimismo las cuentas del ejercicio 2024/25, saldado con superávit por tercer año consecutivo, en concreto de 4,57 millones de euros, y que fue el primero en la historia del Betis en el que se superaron los 150 millones de ingresos, cifra que en la campaña en curso espera elevarse hasta los 200.

Así, el presupuesto para la temporada en curso asciende a los 203,7 millones de euros -con un gasto en la plantilla profesional superior a los 90 millones-, se informó a la asamblea, y prevé un beneficio de unos tres millones.

José María Pagola, consejero encargado del área económica, explicó sin embargo que el total de deuda del Betis asciende a algo más de 280 millones de euros, de los cuales 216 son a largo plazo y casi 65, exigibles a corto plazo, lo que ha propiciado que el club tenga un fondo de maniobra negativo.

Sin embargo, Pagola comentó que si bien "en la mayoría de las sociedades mercantiles sería malo tener un fondo de maniobra negativo, en el caso de un club de fútbol no lo es tanto" y señaló también que "el ratio de deuda está por debajo del cien por cien, que es el tope para considerarla excesiva".

Las cuentas del Betis se equilibran gracias al traspaso de futbolistas, concepto por el cual ingresó 50,86 millones de euros en los dos últimos mercados (enero y agosto de 2025), la segunda cantidad más alta de su historia después de los 54,41 recaudados en la campaña 19/20.

Esta Junta General de Accionistas se constituyó con la asistencia o representación de casi 170.000 acciones, incluidas aquéllas cuyos titulares pidieron votar de forma telemática, lo que supone el 70,09% del capital social total de la entidad.