Lappi ofrece 320 millones por el Sevilla... pero sabe que tiene competidor

El exconsejero sevillista, junto con Fede Quintero, quieren dirigir al Sevilla y para ello han hecho una oferta. Lappi ha explicado claramente que "hemos sido valientes, demasiado valientes, ofreciendo más de 320 millones de euros. De momento las familias no han respondido. No sé si el silencio es que no. Me he visto abocado, con una serie de personas, con Federico Quintero y un equipo de profesionales con mucho talento y sevillistas, a hacer una oferta. La hemos hecho. Parte la ponemos en fondos propios y otra parte la financiamos". Conocedor de que el grupo norteamericano Fenway Sports ha podido ofrecer más dinero, ha comentado que "no sé en qué posición estamos, pero seguimos estando ahí. ¿Que nuestra oferta no es la mejor? Tampoco creo que sea la peor". Preguntado por la participación de Monchi en su proyecto, ha admitido que "si entramos, la primera persona que llegaría al club sería Quintero y la segunda, automáticamente, Monchi".

Cuestionado por si podrían subir la oferta, explicó que "nuestra oferta no es una cosa que se cambia. Además están las cuentas: resulta que la deuda es de 22 millones más, han pedido otro préstamo...". Aún así, Antonio Lappi se ha ofrecido a participar en la regeneración del Sevilla sin llegar a tener la mayoría de las acciones. "Se puede reconducir y no hablar de una venta, tiendo la mano para buscar una solución y que entre todos tengamos un plan de negocio y proyecto deportivo, atrayendo a esos talentos. Se puede volver a hacer. La venta no es la única salida. Para nada. Hay posibilidades de otras cosas. Todos tenemos la responsabilidad porque esto es un legado. Si es posible reconducir la situación y llegar entre todos a un acuerdo, encantado. Poder liderar un proyecto como ese me ilusiona", declaró.