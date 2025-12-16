El Sevilla pierde 54 millones más y los pequeños accionistas se indignan

El consejo de administración presidido por José María del Nido Carrasco sacó adelante los seis puntos votados:

1.- Aprobación de las cuentas anuales, el informe de gestión y la distribución del resultado, pendientes de la Junta de 2022: 84,92% a favor y 7,19% en contra.

2.- Aprobación de las cuentas anuales, el informe de gestión y la distribución del resultado, pendientes de de la Junta de 2023: 77,17 % a favor y 21,32% en contra.

3.- Aprobación de las cuentas anuales, el informe de gestión y la distribución del resultado, pendientes de de la Junta de 2024: 77,13% a favor y 20,85% en contra.

4.- Aprobación de las cuentas anuales de 2025: 77,15% a favor y 21,15% en contra.

5.- Aprobación de la gestión del consejo de 2025: 76,52% a favor y 22,19% en contra.

6.- Aprobación de la propuesta de distribución del resultado de 2025: 77,16% a favor y 21,78% en contra.

El presidente admitió que "nos presentamos con pérdidas de más de 50 millones. Es una cifra relevante, pero forma parte del proceso de regeneración deportiva. Es un proceso más rápido de lo previsto. En la 25-26 podríamos tener unas pérdidas de 3 millones y en la 26-27 podríamos entrar en crecimiento".

En las intervenciones de los pequeños accionistas se produjeron numerosas críticas a esos números y también a la deuda neta del club, que roza los 220 millones de euros. Si en las cuentas de la 2024-25 se apunta a un posible patrimonio neto negativo de 122,8 millones de euros, a efectos de reducción de capital y causas de disolución previstas en la legislación mercantil, el mismo sería de 63,3 millones de euros en positivo, teniendo en cuenta los préstamos participativos que tiene la sociedad -el de CVC a través de LaLiga- y que también que las pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021 no se tienen en consideración hasta el cierre del que se inicia en 2025.

Del Nido Carrasco aclaró que "en verano tuvimos ofertas por 3 jugadores por valor de 90 millones de euros, pero no se quisieron ir. Hemos bajado el coste de salarios de la primera plantilla y ademas hemos traído este verano a 7 futbolistas por 250.000 euros. Y todos ellos cobran menos que Suso".