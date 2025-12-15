Rayo-Betis: urgencia para no perder de vista la quinta plaza

El conjunto Manuel Pellegrini, quien elogió en la previa al Rayo, un rival con "un fútbol ofensivo" y que "lo está haciendo bastante bien" en LaLiga y en la competición europea, tiene el ánimo reforzado después de lograr el jueves el pase a la siguiente fase de la Liga Europa ('top 24') y de estar bien colocado para hacerlo directamente a los octavos.

Los verdiblancos ganaron con placidez al Dinamo de Zagreb (1-3) en la sexta y antepenúltima jornada de la liguilla de la Liga Europa, y ahora quieren refrendar ese buen momento en un campo "siempre complicado" como el de Vallecas, según Pellegrini, por sus reducidas dimensiones y resarcirse de su última derrota en LaLiga ante el Barcelona (3-5).

Antes de perder contra los azulgranas, el Betis había enlazado ocho partidos sin perder. Cuatro fueron en Liga, con 2 triunfos -entre ellos el del derbi en el campo del Sevilla (0-2) hace dos jornadas- y 2 empates; dos en la Copa del Rey y otros tantos en la Liga Europa.

Por ello, el equipo andaluz pretende demostrar ante el Rayo que mantienen un nivel de crecimiento constante a pesar de las bajas con las que acudirá a Vallecas, donde Pellegrini no podrá contar con los laterales Bellerín y el dominicano Junior, ni con el mediapunta Isco Alarcón, que siguen en proceso de recuperación de sus lesiones, y tampoco con el congoleño Bakambu y los marroquíes Ez Abde y Sofyan Amrabat.

Los tres últimos se han marchado con sus selecciones para la Copa de África. De ellos, Amrabat se ha perdido los últimos partidos por problemas musculares, mientras que Abde, en un gran estado de forma, es un fijo para Pellegrini y le sustituirá Rodrigo Riquelme, quien se reivindicó con una gran actuación tanto en Copa como en Zagreb. También puede haber cambios en la portería con el regreso de Pau López por Álvaro Valles.

Íñigo Pérez, técnico del Rayo, cuenta para este partido con la importante baja por sanción del centrocampista Unai López, pero recupera al mediocentro senegalés Pathé Ciss, que podría tener su oportunidad en la medular por Gerard Gumbau.

Tampoco está disponible el mediapunta argentino Oscar Trejo, lesionado, y el delantero brasileño Alemao, que mantiene molestias en el pubis. A ellos dos se une también el atacante angoleño Randy Nteka, que no jugará por lesión. Por contra regresa el centrocampista Pedro Díaz tras varias semanas ausente por lesión aunque esperará su turno en el banquillo.

En la punta de ataque lo que parece más probable es que Sergio Camello salga de inicio como referencia y, una línea por detrás, Jorge de Frutos.

- Alineaciones probables:

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Mendy, Lejeune, Chavarría; Oscar Valentín, Gumbau o Ciss; Isi, De Frutos, Álvaro; Camello.

Real Betis: Pau López, Ángel Ortiz, Bartra, Natan, Valentín Gómez; Marc Roca, Fornals; Antony, Lo Celso, Riquelme; Cucho Hernández.

Árbitro: Ricardo De Burgos Bengoetxea (Comité vasco).

Estadio: Vallecas.

Hora: 21:00.