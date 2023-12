Isco, bético hasta 2027: "Me hace muy feliz"

Isco pasa a convertirse en uno de los jugadores mejor pagados de la plantilla y su cláusula de rescisión pasa de diez a veinte millones. El jugador de Arroyo de la Miel liderará al Betis en los próximos años. En el club confían en que pueda mantener el fantástico nivel que ha exhibido en sus primeros meses como verdiblanco, en los que ha brillado en sus 23 partidos disputados, con tres goles y cuatro asistencias.

"Me hace muy feliz. El Betis, desde el primer momento, me acogió muy bien. Me dio confianza en un momento que la necesitaba. Estoy muy agradecido por el cariño, por el apoyo y por apostar por mí, así que muy contento y muy feliz. Me he sentido muy querido desde el minuto uno que salí al campo, por el cariño de la gente cuando voy por la calle. Así es todo más fácil. El ambiente aquí en el Benito Villamarin siempre es increíble y sólo tengo palabras de agradecimiento. Ojalá esta bonita relación acabe con grandes éxitos", ha comentado el malagueño en los medios oficiales.