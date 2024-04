Quique quiere robar la pelota al Betis

El técnico madrileño destacó que el derbi del domingo "es un partido único, especial, diferente... ojalá salga el partido que deseamos. Lo veo como una final. En mi caso, tengo que ir con mucha humildad a este derbi, porque aquí hay muchos jugadores que saben muy mejor que yo lo que es este partido. Comparto con ellos su experiencia para prepararlo. Eso sí, veo a los jugadores sobreexcitados y deben tener en cuenta que hay que terminar con once jugadores. Es muy importante tener inteligencia y saber distinguir". Sobre el partido que espera, subrayó que "intentaremos robarles la posesión, intentaremos que el Betis no domine el partido, reducirles espacios. Hemos visto partidos donde otros equipos han sabido jugarles más arriba y quitarles el balón. Espero que nos soltemos de ansiedad, rigidez y otras cosas que nos han hecho parecer peores". Pero enfrente estará el equipo verdiblanco, que está haciendo una gran temporada y que "querrá aprovechar que no estamos al cien por cien y hurgar en las cosas que no hacemos bien".

En cuanto al once inicial, hay varias dudas por las bajas que presenta el Sevilla, casi todas en la zona de mediocampo. Pedrosa no podrá jugar y ademas faltan tres jugadores del centro del campo: Sow, Gudelj y una de última hora que ha trastocado mucho los planes del míster sevillista. Oliver Torres se ha lesionado el hombro y no podrá jugar en el Villamarín. "Vamos a ir con todo, al cien por cien, pero es verdad que hemos perdido tres centrocampistas capitales en el centro del campo, así que habrá que buscar una solución y acertar con los jugadores". Uno de ellos puede ser Suso. Quique Sánchez Flores ha reconocido que "el otro día salió y cambió el partido. Y ojalá pudiera decir eso cada semana. Pero es que a los jugadores especiales como él yo les pido algo más. Y sabe lo que es".