Haro: "Sería una pena no ir a Champions"

El presidente bético quiere la Champions, pero avisa de que "no podemos meternos una presión añadida más allá de que estamos en un contexto apropiado (para lograrlo). Hay que ir partido a partido. No creo que debamos tener una presión añadida sino ser conscientes de que tenemos una oportunidad histórica y si todos estamos alineados en esa opinión, seguro que vamos a conseguirlo". Haro comentó que en cuanto a esos ambiciosos objetivos "Pellegrini mantiene siempre la tranquilidad. Él tiene claro que tenemos muchas opciones, que dependemos de nosotros mismos, pero vienen rivales apretando y va a ser algo muy disputado. La clasificación se va a mover en dos o tres plazas".

Y en cuanto a la Europa League, llegan ahora 180 minutos (mínimo) ante el Braga portugués. ¿Favorito el Betis?: "Estamos al 50%. Ellos están entre los cuatro mejores de Portugal y lo viene haciendo bien en Europa de manera recurrente", declaró. Para conseguir esas preciadas semifinales y terminar la liga en la quinta plaza, deben los verdiblancos mejorar su rendimiento. En el campeonato liguero son ya seis partidos seguidos sin ganar. "Nos está costando ganar. Es verdad que en partidos como el último merecimos mucho más, pero esto va de goles. Si no concretamos... Nos está costando. Nos hemos quedado sin colchón, por lo que debemos tener grabado a fuego la palabra ganar, porque puede pasar que una temporada ilusionante pase a ser decepcionante", afirmó Ángel Haro.

También se refirió al retraso en la llegada de Bakambú, que por fin aterrizó en Sevilla en la madrugada del martes tras una semana de celebración con la selección del Congo por la clasificación para el Mundial. "No he podido hablar con él pero no me está gustando nada la situación desde un punto de vista de la propia federación y tampoco, porque tengo que decirlo, del jugador. Hay que tener un poco más de seriedad. La federación congoleña nos mandó un email donde nos comunicaba que retenía al jugador del día 2 al día 5, le dijimos que no estábamos de acuerdo y están los servicios jurídicos valorando qué podemos hacer. Con respecto al jugador, tenemos un código de disciplina que se firma en los jugadores y que habrá que aplicar. Hay un reglamento de disciplina, hay una serie de derechos y también hay obligaciones. Respeto a todos los países y mi país es el Betis. Pasarse de la fecha FIFA no me gusta nada", explicó Haro.