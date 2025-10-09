Fornals: "Estoy en mi mejor momento"

El centrocampista del Betis Pablo Fornals ha elogiado al técnico chileno Manuel Pellegrini porque "ahora que está tan en el aire y lo atosigan los medios con sus cosas", a él le "ha hecho vivir dos de las mejores experiencias" de su vida al llevarle a Inglaterra y aceptar que fichara por el club verdiblanco.

Fornals se pronunció así en los medios del club sobre la renovación de Pellegrini por el Betis una vez que cumple su contrato con la entidad el próximo 30 de junio y lo hizo en la línea de otros futbolistas que han ensalzado la trayectoria y métodos del chileno, como el argentino Giovani Lo Celso o el brasileño Antony Dos Santos.

El centrocampista castellonense destacó que Pellegrini fue quien le llevó a Inglaterra, al West Ham United procedente del Villarreal, que fue "muy feliz" y que le "dio minutos desde el primer momento" para luego consolidarse y que luego aceptó su llegada al Betis, club en el que recaló en 2023 tras cinco años en la Premier League.

Fornals vive a sus veintinueve años su mejor momento como futbolista verdiblanco y ha jugado en esta temporada ocho partidos en los que ha anotado dos goles y dado otras tantas asistencias, entre ellas la del tanto de la victoria bética ante el Espanyol (1-2).

"Me encuentro muy bien tanto física como mentalmente, mi cuerpo me está respetando. Todo mi entorno está bastante alineado. El otro día estuvo la asistencia pero sin el control de Abde habría sido un melón", dijo el medio bético, quien se refirió a la trayectoria del equipo, que ha llegado al parón en cuarta posición con quince puntos.

En este sentido, comentó que es a lo que aspiran, "intentar competir como compite cada partido y estar lo más arriba posible" en una competición en la que "hay equipos muy buenos" y en la que "los que han venido de abajo lo están haciendo muy bien, como el Elche".

"Hemos empezado de menos a más y ahora estamos en un buen momento. Si corremos todos y defendemos todos es difícil que nos hagan daño y nos ganen los partidos porque luego arriba tenemos gente muy buena". consideró el futbolista castellonense sobre "una plantilla muy competente y se está viendo que con rotaciones igualmente el equipo compite cada partido".

Sobre la selección española, reconoció que "la ilusión siempre está" porque desde que está en el Betis no ha "estado a este nivel nunca" y "la esperanza nunca se pierde", aunque si no va a la selección y sigue "jugando así durante la temporada, muchísimas cosas buenas habrán pasado".