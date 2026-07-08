Bartra: "Era un sueño, después una ilusión y ahora es una realidad"

La actualidad del equipo también ha pasado por los micrófonos con las declaraciones de Ruibal, Isco y Bellerín. Los tres futbolistas han coincidido al mostrar su enorme ilusión ante el exigente reto que supone disputar la Liga de Campeones esta temporada. Sin embargo, más allá del entusiasmo europeo, el foco también está puesto en la enfermería; tanto Ruibal como Isco han remarcado la importancia de tomárselo con calma para recuperarse por completo de sus respectivas molestias físicas. Ambos jugadores han dejado claro que su prioridad absoluta es volver a estar al 100 % lo antes posible, garantizando así que podrán aportar su máximo rendimiento y apoyar al grupo en todo lo que necesite el cuerpo técnico de aquí en adelante.

Hector Bellerín ha declarado las ganas que tiene de empezar ya a jugar la máxima competición europea con el Real Betis:

"El objetivo se cumplió y ya se celebró, nosotros lo que queremos ahora es hacer un gran papel en esta competición y estoy deseando que empiece a sonar esa musiquita en La Cartuja".