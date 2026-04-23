Duelo por la vida en Primera en el Ciutat

Ahora, como en su primer desplazamiento, el rival será directo en la lucha por la permanencia por lo que son citas de más de tres puntos, de lo que son conscientes en la plantilla del Sevilla pero también en la del Levante a falta de siete jornadas para la conclusión del campeonato.

Para el jueves, las únicas bajas por mermas físicas son las de los defensas César Azpilicueta y el brasileño Marcao Teixeira, según anunció el propio entrenador en su comparecencia de prensa de este miércoles después de la sesión preparatoria que dirigió en el Sánchez-Pizjuán, donde también desveló que deberá descartar a tres futbolistas por motivos técnicos.

Sí podrán jugar ante el Levante los defensas José Ángel Carmona y el francés Tanguy Nianzou, después de que ambos estuvieran sancionados para el encuentro ante el Atlético de Madrid, mientras que en el capítulo disciplinario no se suma en esta ocasión ninguna baja.

El entrenador del Levante, Luís Castro, que regresará al banquillo tras cumplir ante el Getafe un partido de sanción, pierde únicamente por lesión a Elgezabal, que sigue fuera del grupo por unas molestias en la rodilla, y ya ha recuperado a Brugué, aunque acaba de incorporarse tras ser operado en enero de una lesión de rodilla y no estará en la convocatoria.

Liderado por el delantero Carlos Espí, que lleva siete goles en las seis últimas jornadas del campeonato, el once titular del Levante podría ser muy similar al que se impuso al Getafe por 1-0 en el último partido.

- Alineaciones probables:

Levante: Ryan; Toljan, Dela, Matías Moreno, Manu Sánchez; Raghouber, Olasa; Pablo Martínez, Tunde, Iván Romero; y Espí.

Sevilla: Odysseas; Juanlu, Castrín, Kike Salas, Oso; Agoumé, Gudelj; Isaac Romero, Sow, Rubén Vargas; y Akor Adams.

Árbitro: Jose María Sánchez Martínez (Colegio murciano).

Estadio: Ciutat de València.

Hora: 19.00 horas.