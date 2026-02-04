Cordón: "Estamos a muerte con el entrenador"

Preguntado por el futuro del técnico argentino, tras sumar sólo 8 puntos de 30 y tener al equipo a dos del descenso, fue muy claro. "Cuando iniciamos el proyecto sabíamos que Matías era el entrenador perfecto para la situación del club. Él sabía que nos tocaba pelear hasta el final. Era un reto venir al Sevilla, tanto para él como para mí. Estamos convencidos de que vamos a lograrlo y vamos a enderezar el rumbo. Tenemos plena confianza en el entrenador. El grupo está a muerte con él. Nosotros estamos a muerte con él. Necesitamos seguir ajustando cosas. Duerme poco dándole vueltas a cómo mejorar", aseguró.

El Sevilla es el equipo más goleado de primera y "sabemos que este número de goles tiene que parar. En eso estamos trabajando. Es un tema colectivo que se va a subsanar. Siempre opino que cuando se meten goles no es sólo culpa de los delanteros. Y cuando te meten muchos goles no es culpa de la línea defensiva únicamente. Cada día que hablamos con el entrenador valoramos y estudiamos lo que sucede. Esto es un tema colectivo".

Y sobre la posibilidad de que una de las soluciones a esa cantidad de goles que el equipo recibe en contra sea la incorporación de Sergio Ramos, que se ha ofrecido al club, destacó que "a mi no me ha llegado nada de Sergio, pero de todos modos estábamos centrados en el delantero y además no hay economía. Con el delantero nos hemos gastado todo, no tenemos más dinero para inscribir a nadie pese a tener una ficha libre, no tenemos ningún margen en el límite. Ni hablo de ello, ni me lo planteo. ¿Para qué? Es como el que va a comprar un coche sin dinero. No lo planteamos".