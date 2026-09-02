Ceballos: "Muy feliz de estar aquí"

El talentoso jugador utrerano se desvinculó del Real Madrid y tenía la promesa del Real Betis de que firmaría por tres temporadas, como así ha sido, pero debía esperar a que el club le encajara en el límite salarial. De hecho, en su contrato figura en el primer año un salario bajo, para un futbolista de su nivel, que sube sustancialmente en el segundo y tercer año. Al ser jugador libre, podía ser inscrito fuera de plazo. Si lo hacía antes de las 23.59 del 2 de septiembre podría jugar tanto en liga como en Champios. Y así fue. El Betis le inscribía y anunciaba su fichaje con un divertido video protagonizado por Aitor Ruibal, Diego Llorente y Álvaro Valles. Ceballos llegaba a Sevilla en la mañana del miércoles y se marchaba directo a la ciudad deportiva para entrenar con sus nuevos compañeros. Preguntado si ya era hora de que regresara, afirmó: "Ya hace tiempo, pero estoy muy feliz de estar aquí. Ahora, a entrenar".

Dani Ceballos se ha comprometido con el Real Betis para las tres próximas temporadas, por lo que regresa al club en el que se formó, que lo traspasó hace nueve años al equipo madridista por 16,5 millones de euros. El utrerano, que el mes pasado cumplió 30 años, disputó 56 encuentros oficiales (5 goles, 2 asistencias) en sus primeras dos temporadas en el Real Madrid, fue cedido dos campañas al Arsenal inglés (77 partidos, con 2 tantos y 5 pases de gol) y volvió al club madridista en 2021 para acumular en su segunda etapa 159 partidos más (2 dianas y 14 asistencias).

Ha sido trece veces internacional absoluto, además de contar con dos títulos europeos (uno sub-19 y otro sub-21) y con una plata olímpica con las divisiones inferiores de España, y posee un extenso palmarés con sus clubes: 2 Ligas, 1 Copa del Rey, tres Ligas de Campeones y una FA Cup, entre otros galardones.

Desde su desvinculación del Real Madrid, era un 'secreto a voces' la vuelta al Betis de Ceballos, que se ha sustanciado cuando el club verdiblanco ha liberado la masa salarial necesaria para acometer su contratación y propiciar, casi una década después, una segunda etapa en el club después de un primer paso, entre 2014 y 2017, en el que disputó 105 partidos oficiales (7 goles, 4 asistencias).