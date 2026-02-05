Betis-Atlético: un desafío gigante con llenazo en La Cartuja

Ni a Pellegrini se le da bien Simeone – como técnico verdiblanco solo le ha ganado una vez – ni el Betis tiene buena estadística en sus choques coperos ante el Atlético: los béticos avanzaron a la ronda siguiente en una de las ocho ocasiones en la que se enfrentaron. Aún se recuerda aquel choque del 96 en el Villamarín con un escandaloso arbitraje de Rubio Valdivieso…

El Betis llega con desgaste, pero con buenas sensaciones tras colarse en los octavos de final de la Europa League y recuperar el quinto puesto en LaLiga. Además, Pellegrini podrá volver a contar con Riquelme y Junior Firpo, que han dejado atrás sus respectivas lesiones. Otra pieza que suma el técnico chileno es la del nuevo fichaje, Álvaro Fidalgo, que tras realizar su primer entrenamiento fue incluido en la lista de convocados.

No obstante, el ‘Cucho’ Hernández no llegará a tiempo para los dos choques de la semana ante el Atlético y siguen de baja Isco, Bellerín, Amrabat y Lo Celso.

En cuanto al once, Adrián seguirá siendo el portero titular en la Copa. Aitor Ruibal, Natan, Bartra y Valentín Gómez apuntan a la línea defensiva, con Marc Roca y Deossa por delante en el doble pivote. Antony y Abde son fijos en las bandas, con Fornals en la mediapunta y, presumiblemente, de nuevo el ‘Chimy’ Ávila como delantero centro.

En el Atlético, Musso estará en la portería y apunta a la titularidad Ademola Lookman, que podría debutar como delantero colchonero tras llegar del Atalanta a cambio de 35 millones de euros.

Puedes escuchar la retransmisión íntegra del partido en la ondacero.es, en la app de Onda Cero y a través del 95.9 de la FM de Sevilla.