Álvaro Valles, en Onda Cero: "¿Liga o Europa League? Por mí, jugaría todo"

Para Valles, el 0-1 logrado por el Betis en el Metropolitano "fue una buena victoria. El equipo hizo un gran trabajo defensivo y aprovechó las oportunidades que tuvo en ataque y por eso sacó un resultado positivo. Sabemos de la complicación de ganar fuera de casa y más ante equipos de ese nivel. El partido de Liga era distinto al de Copa, pero no había otro tipo de consigna. Habiendo jugado otro partido tres días antes, uno analiza los errores que comete para no cometerlos en el partido siguiente y, además, siendo el mismo rival".

El guardameta cañamero está haciendo una notable temporada en la que están participando los tres porteros del equipo. Sobre la rotación, comenta que "es la metodología y los pensamientos que tiene el mister. No es el primer año que rota la portería. Lo ha hecho siempre. Estoy preparado para lo que viene y al cien por cien".

Álvaro Valles suma nueve porterías a cero en 20 partidos esta campaña. Preguntado por si prefiere jugar en Liga o en una competición como la Europa League, que puede dar la oportunidad de jugar una final, el cancebero ha sido franco. "Yo, por mí, jugaría todos los partidos. El jugador es así de egoísta, por así decirlo. Siempre quiere jugarlo todo, pero no se puede. Yo sea liga o Europa, siempre estoy dispuesto para competir", ha indicado.

Recordemos que Valles se pasó la pasada temporada sin jugar, tras ser apartado por la UD Las Palmas por no renovar su contrato ante su deseo de jugar en el Betis. "Totalmente ha merecido la pena. Sólo con saltar a campo y ver a cincuenta o sesenta mil personas cantando el himno del Betis es un privilegio y lo estoy disfrutando al máximo", asegura.