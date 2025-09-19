Almeyda: "Agradezco las palabras lindas, pero tenemos que ganar"

Almeyda explicó que "es importante tenerlos a todos bien, entrenando. Vamos modificando trabajo y minutos, pero es importante poder contar con todos y luego tomar la decisión. Vienen muchos partidos juntos y seguramente participen la mayoría, porque hay partidos cerca de otros. No tengo todavía todo bien definido".

Sobre el rival, el Deportivo Alavés, comentaba que "nos enfrentamos a un equipo difícil, que ha conseguido puntos y que en su casa se hace fuerte. Tienen buen entrenador, buena estrategia y son combativos. Preguntado por las flores que le han echado esta semana los futbolistas en diversas entrevistas, destacó que "yo les agradezco sus gestos y sus palabras. Yo vivo de una sola manera. O me quieren o no. Intento no hacer lo que no me gustaba que me hicieran como futbolista y desde ahí dirijo. Si han dicho cosas buenas siempre es mejor, pero tenemos que ganar partidos. Estamos en construcción, llevamos cuatro partidos y tenemos que buscar más puntos. Somos el equipo que menos invirtió, no ponemos excusas e intentamos trabajar como grupo. Lleva un tiempo y creo que vamos en el buen camino. Necesitamos sumar y no me sacan del foco las palabras lindas".

Parece que ha calado en los jugadores su estilo de juego y también su forma de tratarles y de gestionar al grupo. Hace unos días, Matías Almeyda invitó a un asado para hacer grupo y, sobre ello, quiso subrayar que "los grupos tienen que vivir momentos juntos. Hay muchas nacionalidades y me interesa mucho que se conozcan, sus familias, qué se come en un sitio, en otro... Es preocuparte por el otro. Vivimos en un mundo muy egocéntrico sin mirar al otro. Yo soy de la idea de compartir, de dialogar... Pero hay una línea muy delgada. Te hago un asado y te saco del equipo. Que se rían, disfruten, verlos en otra parte de sus vidas que no son el fútbol. Que se hablen, que se hagan bromas... eso es lo que busco".

También habló del proceso que está iniciando, para que el equipo juegue como él quiere. "Intento primero montar las bases y construir la casa. Pero es difícil cambiar dos años en cuatro partidos. Con locuras no lo puedo hacer. Rara vez jugué con tres atrás, pero no me encierro en un sistema y queremos conceder menos. De todos modos, el otro día cambiamos el sistema y concedimos. Nada asegura nada, pero hay que ir achicando errores que se cometen y veo que se van corrigiendo, pero poco a poco".