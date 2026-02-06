El COE y Hamburdehesa se unen para impulsar la gastronomía española vinculada al deporte

El presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, y el presidente de Embutidos Jabugo, Antonio Carrasco, han sido los encargados de rubricar este acuerdo en la sede de la entidad olímpica en Madrid.

El COE, como entidad de referencia en la promoción y protección del Movimiento Olímpico en España, está desarrollando este proyecto estratégico orientado a vincular la gastronomía española con el deporte y la Marca España, creando un ecosistema que refleje la riqueza cultural y gastronómica del país.

Dentro de ese marco, y gracias a esta unión, Hamburdehesa, entidad especializada en el sector cárnico, producirá, distribuirá y venderá las líneas de hamburguesas y burger meat vinculadas a la imagen del Comité Olímpico Español a través de su programa de gastronomía.

Medalla al Sabor convierte la excelencia gastronómica en un valor tangible, inspira elecciones más saludables y sostenibles y ofrece a las marcas un emblema a través del cual reconoce a instituciones y marcas su labor promocionando la gastronomía española y los hábitos de consumo saludables.