Coca-Cola acerca a los universitarios de Sevilla herramientas prácticas de IA para afrontar sus primeros procesos de selección

La jornada ha trasladado la IA del terreno teórico a situaciones concretas que los jóvenes encontrarán cuando comiencen a buscar empleo. A través de diferentes sesiones prácticas, los estudiantes han trabajado en cómo utilizar estas herramientas para preparar sus procesos de selección haciendo un uso responsable y útil de la inteligencia artificial.

La Fundación Universidad-Empresa, que ha desarrollado esta acción formativa, ha estructurado la jornada en tres bloques: el primero dedicado a la IA como herramienta para “impulsar el talento”; el segundo, centrado en cómo comunicar con precisión; y, por último, el tercero, destinado a convertir a la IA en un aliado en los procesos de selección de los universitarios.

La jornada, además, ha incorporado además una dimensión esencial en el uso de estas nuevas herramientas gracias a la presencia de la formadora María Cano, quien ha impartido la sesión “IA con propósito: ética, valores y responsabilidad digital”, destinada a promover un uso crítico y responsable de la tecnología.

La bienvenida institucional ha contado con la participación de Carmen Vargas Macías, rectora de la Universidad de Sevilla; Javier González Navarro, director general de Andalucía Emprende (fundación adscrita a la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación de la Junta de Andalucía); Milagros Martin López, decana de la Facultad Ciencias del Trabajo y Beatriz Codes Domínguez, directora de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Coca-Cola Europacific Partners en Región Sur.

La rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas, ha destacado en su intervención la importancia de este tipo de iniciativas “orientadas a mejorar la empleabilidad y el desarrollo personal y profesional de los jóvenes”. Vargas ha explicado que la inteligencia artificial ya forma parte de la Enseñanza Virtual de la institución y que el profesorado dispone de herramientas de IA para preparar cuestionarios, elaborar rúbricas o diseñar contenidos.

Por su parte, Javier González Navarro, director general de Andalucía Emprende, ha subrayado que “la alianza entre universidad, empresa y administración pública representa una prioridad estratégica para la Junta de Andalucía”. El objetivo que persiguen va más allá de la búsqueda de empleo por cuenta ajena. “Queremos que las aulas universitarias sean el principal catalizador del talento emprendedor en nuestra tierra”, ha afirmado González, añadiendo que “instrumentos como los CADE universitarios y colaboraciones público-privadas como esta, nos permiten proporcionar a jóvenes que se están formando recursos clave como la inteligencia artificial para potenciar sus posibilidades de éxito”.

Y, por su parte, Beatriz Codes Domínguez ha señalado que “la incorporación al mercado laboral plantea muchas preguntas a los jóvenes: cómo diferenciarse, cómo trasladar lo que saben hacer o cómo afrontar un proceso de selección cuando apenas cuentan con experiencia profesional. Queremos que la inteligencia artificial sea una herramienta que les ayude en ese camino, no un fin en sí misma. GIRA Jóvenes busca en este sentido que adquieran recursos que puedan aplicar cuando den sus primeros pasos profesionales”.

GIRA Jóvenes, que cumple este año su decimoquinta edición, es una iniciativa de Coca-Cola orientada a mejorar la empleabilidad y el desarrollo personal y profesional de los jóvenes y en ella han participado ya más de 10.000 estudiantes del país, 1400 en Andalucia y en Sevilla 1.049 estudiantes. En su evolución, el programa ha contado con la colaboración de organizaciones especializadas y entidades del ámbito educativo y empresarial. Y en esta edición, ha ampliado su alcance a estudiantes universitarios y de bachillerato, combinando acciones presenciales y recursos online para proporcionar herramientas de orientación y competencias aplicables a su futuro académico y laboral.