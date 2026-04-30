Las campañas del BonoSevilla se iniciarán en junio y diciembre, con un impacto de más de 2,8 millones en ventas

Como novedad, "atendiendo a la petición expresa de las principales federaciones y asociaciones de comerciantes", se ha trasladado la primera campaña al primer semestre del año. En este sentido, el día 2 de junio se pondrán a la venta 57.500 bonos hasta el día 8 de ese mismo mes, que se podrán canjearse entre el 9 de junio y el 11 de julio.

Cada bono tiene un precio de 15 euros, pero permite una compra real de 25 euros. El Ayuntamiento de Sevilla sufraga el 40% del valor de cada compra que realicen los sevillanos en sus comercios de barrio; cada usuario podrá adquirir hasta un máximo de cinco bonos.

Pero no nos quedamos ahí. Por primera vez, aprobamos de forma simultánea la planificación de todo el año para que nuestros comerciantes puedan trabajar con previsión.

La segunda campaña de venta de bonos se iniciará el 9 de diciembre hasta el 14 de ese mismo mes y se podrán canjear, coincidiendo con la Navidad y las rebajas, entre el 15 de diciembre y el 10 de enero de 2027.

Pimentel ha destacado que se ha simplificado la burocracia "al máximo", de modo que "gracias a la digitalización del trámite, basta con marcar una casilla en la sede electrónica para renovar la participación automática. Eliminamos trámites farragosos porque nuestro objetivo es facilitar la actividad económica, no entorpecerla".