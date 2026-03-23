San Juan de Aznalfarache selecciona a los representantes sevillanos

La 13ª edición de la Copa COVAP, iniciativa educativa y deportiva promovida por la Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches, se ha celebrado este domingo en San Juan de Aznalfarache por segunda vez consecutiva. En la localidad sevillana, donde se han dado cita alrededor de 1.000 personas, se han reunido más de 400 niños y niñas de 10 y 11 años pertenecientes a 34 equipos que han participado en 4 categorías: 16 de fútbol, 4 de baloncesto femenino, 4 de baloncesto masculino y 10 de baloncesto 3x3 masculino.

Este proyecto único en Andalucía vuelve así a recorrer las ocho provincias andaluzas para sensibilizar en valores sobre alimentación equilibrada y práctica deportiva a través de actividades, charlas y encuentros de fútbol y baloncesto.

Al término de la jornada, y tras una sucesión de eliminatorias en las que se han ido enfrentando equipos de la provincia, se han conocido a los cuatro equipos que representarán a Sevilla en la Fase Final de junio: se han proclamado vencedores el C.D. Peloteros Sierra Sur de Sevilla en fútbol, que ha ganado 2-1 al U.D. Loreto Alevín en la tanda de penaltis (tras empatar 1-1); el C.B. Coria en baloncesto masculino, tras derrotar 24 a 4 a San Juan de Aznalfarache; y el C. B. Coria en baloncesto femenino, que ha vencido al Club Baloncesto Sevilla Femenino por 27 a 16.

Por su parte, en la nueva modalidad de baloncesto 3x3 estrenada en esta edición, el conjunto ganador ha sido el masculino C.B. Ciudad de Dos Hermanas Azul venciendo 16 a 6 a C.B. Ciudad de Dos Hermanas Rojo.

Programa educativo

En paralelo a los encuentros deportivos se ha llevado a cabo la labor formativa de la Copa COVAP, centrada en analizar el uso de pantallas en la infancia y en promover una reflexión constructiva. Durante la mañana, un equipo de psicólogos ha impartido las sesiones ‘Descubriendo tu superpoder digital’, en la que se han trabajado con los participantes para abordar un uso responsable y consciente de la tecnología. Al mismo tiempo, profesionales nutricionistas han ofrecido a las familias las charlas pedagógicas ‘Familias digitales, hábitos saludables’, donde han aportado recomendaciones prácticas para gestionar el tiempo de exposición a dispositivos electrónicos y favorecer rutinas más equilibradas.

En esta edición se vuelve a poner el foco en la importancia de promover hábitos de vida saludables que permitan a niños y niñas descubrir sus propios ‘superpoderes’. A través de una alimentación equilibrada, la práctica regular de actividad física y el cuidado del bienestar emocional, la Copa COVAP muestra cómo pequeñas acciones del día a día pueden fortalecer el cuerpo y la mente, preparando a las nuevas generaciones para un futuro más sano. Estos hábitos contribuyen además al desarrollo de ocho valores y capacidades fundamentales (fuerza, resistencia, energía, control, conexión, seguridad, conocimiento y salud), base para un crecimiento integral y para formar adultos más conscientes.

Además del programa formativo, la sede sevillana ha contado con el espacio de ocio ‘Muévete con COVAP’, un área diseñada para que participantes y familias disfrutaran de diversas propuestas lúdicas. Las mascotas Covita, Junior y Torito han sido las grandes protagonistas de la mañana, contagiando su energía al público y liderando momentos clave como el tradicional baile conjunto en una completa jornada de convivencia y diversión.