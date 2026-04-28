El encuentro ‘Gastropass Una Noche Más’ aborda cómo aumentar las pernoctaciones en Sevilla y su provincia

El Hotel Ribera de Triana ha acogido el desayuno-coloquio “Gastropass: Una noche más”, una iniciativa orientada a analizar propuestas que contribuyan a prolongar la estancia de los visitantes en Sevilla y favorecer la conexión con la oferta turística, cultural y gastronómica de su provincia.

El encuentro contó con la participación de Amador Recio, director del Hotel Ribera de Triana; Rocío Gómez Cuevas, de Puerto de Indias; Julio Moreno Ventas, presidente de honor de la Academia Sevillana de Gastronomía y Turismo; Álvaro Alés, de Bodegas Barbadillo y Gastropass; y Miguel Martínez Torres, de la Catedral de Sevilla, en formato desayuno-coloquio. La sesión estuvo moderada por Isaac Flores, de City Sightseeing y vicepresidente de ASET, y fue clausurada institucionalmente por Carmen Ortiz Laynez, delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Sevilla.

Durante el coloquio se han abordado distintas líneas de actuación para incentivar la prolongación de la estancia media, poniendo en valor la diversidad de recursos de la provincia. En este sentido, Rocío Gómez Cuevas señaló la importancia de “articular experiencias que integren patrimonio, gastronomía y turismo industrial en destinos cercanos como Carmona”.

Por su parte, Julio Moreno Ventas destacó el papel de la gastronomía como elemento vertebrador del territorio, subrayando que “iniciativas como rutas de la tapa, mercados o productos locales contribuyen a distribuir el flujo turístico más allá del centro de la ciudad”.

Desde el ámbito hotelero, Amador Recio destacó que el sector ya ha hecho una parte importante de los deberes, incrementando tanto el número de plazas como la calidad de la oferta en los últimos años. En este sentido, apuntó que “Sevilla ha experimentado una notable evolución en su planta hotelera, siendo ahora clave generar nuevos motivos para que el visitante prolongue su estancia”. Asimismo, subrayó la importancia de seguir avanzando en cuestiones como los aparcamientos, las conexiones y las infraestructuras, elementos que pueden resultar determinantes para facilitar estancias más largas en la ciudad.

En el ámbito cultural, los representantes de la Catedral de Sevilla pusieron de relieve el valor de propuestas como las visitas nocturnas o experiencias singulares, que ofrecen nuevas formas de aproximación al patrimonio y enriquecen la experiencia turística.

En representación de Bodegas Barbadillo, Álvaro Alés, director de Marketing y Comunicación, destacó:

“El enoturismo representa una oportunidad única para conectar el visitante con nuestro territorio, pero también exige un compromiso continuo con la conservación de un patrimonio histórico que forma parte de nuestra identidad. Desde el sector privado estamos realizando importantes inversiones en su

mantenimiento y puesta en valor, por lo que sería deseable reforzar las líneas de apoyo público que permitan garantizar su sostenibilidad a largo plazo.”

Por su parte, desde Gastropass, Álvaro Alés subrayó la oportunidad que representa el enoturismo para ampliar la oferta del destino:

“La conexión histórica de Sevilla con Sanlúcar de Barrameda permite desarrollar experiencias complementarias de alto valor añadido cultural.”

El acto fue clausurado por Carmen Ortiz Laynez, delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Sevilla, quien destacó que “Sevilla cuenta con un importante potencial para seguir avanzando en la diversificación de su oferta turística, facilitando la extensión de la estancia media y el conocimiento de la provincia”.

Asimismo, señaló que iniciativas como esta contribuyen a “impulsar la colaboración entre administraciones, empresas y entidades del sector, favoreciendo un desarrollo turístico equilibrado y sostenible”.

El encuentro estuvo acompañado por un desayuno ofrecido por cortesía del Hotel Ribera de Triana, en el que no faltaron productos tradicionales como las tortas de Inés Rosales, cedidas para la ocasión por Ana Moreno, miembro de la Junta Directiva de ASET, reforzando así el vínculo entre la gastronomía local y la experiencia turística.

Este encuentro se enmarca en las acciones de Gastropass orientadas a reforzar el posicionamiento de Sevilla como destino integral, promoviendo experiencias que conectan la capital con su entorno y fomentan un turismo de mayor valor para el conjunto del territorio.