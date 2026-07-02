Barbadillo y Gastropass celebran diez años brindando al compás de La Bienal en una velada oficial en El 29

La velada sirvió además para poner en valor la estrecha relación que mantienen Gastropass, Bodegas Barbadillo y la Bienal de Flamenco, una colaboración que alcanza ya cinco ediciones consecutivas y que tendrá uno de sus momentos culminantes el próximo mes de septiembre con la celebración de «De Mirabrás a Solear. Barbadillo y Gastropass: 10 años brindando al compás por La Bienal», iniciativa presentada el pasado mes de enero en FITUR y que también forma parte del programa oficial de actividades paralelas de la Bienal.

Entre los asistentes se encontraban Angie Moreno, delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, acompañada por miembros de su equipo; Carmen Ortiz, delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía; Luis Ybarra, director de la Bienal de Flamenco de Sevilla; Miguel Rus, presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla; Manuel Salinero, presidente de la Academia Sevillana de Gastronomía y Turismo; representantes de ASET, asociaciones empresariales, hoteles, restaurantes, empresas turísticas y numerosas personalidades vinculadas al desarrollo turístico, gastronómico y cultural de la ciudad.

Durante el acto, Álvaro Alés, director general de Gastropass 360º, destacó que: «Esta guía es, ante todo, un homenaje a Sevilla y a las personas que la hacen grande. Queremos agradecer a patrocinadores, colaboradores, instituciones, hoteles, restaurantes, empresas y a los miles de usuarios y miembros del Club Gastropass que nos acompañan año tras año. Gracias a ellos hemos logrado consolidar un proyecto que lleva más de una década conectando turismo, gastronomía y cultura para mostrar al mundo una Sevilla auténtica, hospitalaria y llena de experiencias únicas».

Por su parte, Angie Moreno, delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, subrayó la importancia estratégica de la Bienal para la ciudad: «La Bienal de Flamenco representa una de las expresiones culturales más valiosas de Sevilla y un magnífico ejemplo de cómo el patrimonio, la cultura y el turismo pueden caminar de la mano. Desde el Ayuntamiento de Sevilla, bajo el liderazgo del alcalde José Luis Sanz, estamos impulsando una estrategia que apuesta por experiencias de calidad capaces de reforzar nuestra identidad, generar actividad económica y seguir posicionando a Sevilla entre los grandes destinos culturales internacionales».

Carmen Ortiz Laynez, delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Sevilla, destacó la importancia de iniciativas como «Una Noche Más», la nueva sección de la Guía Gastropass 360º destinada a animar a los visitantes a prolongar su estancia en Sevilla: «Queremos que quienes nos visitan descubran que la experiencia no termina en la capital. Prolongar la estancia significa conocer la riqueza cultural, patrimonial y gastronómica de toda la provincia, favoreciendo un turismo de mayor calidad y un impacto más equilibrado en el territorio».

Como anfitrión de la gala, Antonio Martín, miembro del Consejo Director de Grupo Abades, expresó su satisfacción por acoger un año más este encuentro: «Es un orgullo que espacios de nuestro grupo hayan acompañado esta iniciativa durante tantos años, primero en Abades Triana y, durante las tres últimas ediciones, aquí en El 29. Este enclave nació para albergar experiencias memorables y hoy se está consolidando como uno de los escenarios de referencia para la vida cultural, institucional y empresarial de Sevilla, contribuyendo a reforzar el liderazgo de la ciudad como destino de turismo congresual, cultural y de eventos».

También intervino Luis Ybarra, director de la Bienal de Flamenco de Sevilla, quien recordó que apenas veinticuatro horas antes había presentado oficialmente el programa completo de actividades paralelas de la XXIV Bienal, entre las que figuran la edición especial de la Guía Gastropass 360º y la experiencia «De Mirabrás a Solear. Barbadillo y Gastropass: 10 años brindando al compás por La Bienal». Ybarra destacó la capacidad de estas iniciativas para acercar el flamenco a nuevos públicos y generar espacios de encuentro entre cultura, turismo y gastronomía, reforzando así el carácter transversal de la Bienal y su estrecha vinculación con la ciudad.

Tras las intervenciones institucionales, la velada dio paso a su momento más artístico con una pincelada flamenca concebida como anticipo de la experiencia «De Mirabrás a Solear», que Barbadillo y Gastropass desarrollarán durante la próxima Bienal de Flamenco. La propuesta, diseñada con el asesoramiento de la Fundación Machado, ofreció un adelanto de la temática «Flamenco en Femenino entre versos y vinos», eje central de la edición de este año.

La cantaora Carmela Gil interpretó cuatro piezas especialmente seleccionadas para la ocasión, trazando un recorrido emocional entre poesía, flamenco y manzanilla que puso en valor el papel de la mujer como transmisora de un patrimonio cultural vivo. A través de su voz, la actuación evocó la memoria de las grandes cantaoras andaluzas y adelantó el diálogo entre versos, vinos y cantes femeninos que protagonizará la experiencia completa el próximo mes de septiembre. La actuación adelantó asimismo uno de los conceptos centrales de la experiencia de septiembre: la manzanilla es el único vino con nombre de mujer. Desde esa premisa, la propuesta reivindica el papel de las grandes cantaoras, muchas de ellas originarias de Sanlúcar de Barrameda, y de todas las mujeres que han contribuido a preservar y transmitir el legado flamenco generación tras generación.

Otro de los momentos destacados de la noche fue la presentación de MealFinder, una nueva funcionalidad basada en inteligencia artificial incorporada a la Guía Gastropass 360º. Desarrollada por Rafael Montero de Espinosa, esta herramienta permitirá ofrecer recomendaciones personalizadas dentro de la sección «¿Qué hacer?», adaptando las propuestas a los intereses, preferencias y disponibilidad de tiempo de cada usuario.

La nueva edición de la Guía Gastropass 360º refuerza así su papel como escaparate de la oferta turística, gastronómica y cultural de Sevilla, consolidando una colaboración que ha contribuido durante cinco Bienales consecutivas a acercar el flamenco a visitantes y residentes desde una perspectiva experiencial e innovadora.

La noche concluyó con un cóctel en la terraza de El 29 y con el ambiente de encuentro profesional que caracteriza ya a esta convocatoria, convertida por méritos propios en la gran cita de final de curso para los sectores del turismo, la gastronomía y la cultura sevillanos, antes del inicio del verano y de una nueva edición de la Bienal de Flamenco.