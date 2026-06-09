La Asociación Contra el Cáncer en Sevilla refuerza el apoyo a pacientes y familiares con nuevos talleres gratuitos en junio

La agenda incluye sesiones especializadas en nutrición, atención social y apoyo psicológico, impartidas por profesionales de la entidad y basadas en evidencia científica, con el objetivo de ofrecer herramientas útiles durante el proceso de la enfermedad y la recuperación.

Entre las temáticas destacadas, se incluyen talleres orientados a desmontar falsas creencias en torno a la alimentación y el cáncer, como “Mitos y bulos en la alimentación y el cáncer”, que se celebrará el 11 de junio en formato online. A ello se suman otras sesiones, también online, centradas en la nutrición en distintos tipos de cáncer, como el colorrectal, el 17 de junio, y el de mama, el 23 de junio. La programación se completa con un nuevo taller online, el 29 de junio, dedicado a la alimentación durante los tratamientos oncológicos.

En el ámbito social, la Asociación abordará cuestiones clave como el reconocimiento de la discapacidad e incapacidad laboral en pacientes oncológicos, en un taller presencial que se celebrará el 11 de junio en la sede local de Marchena.

Por su parte, el área de psicología ofrecerá el taller “De vacaciones sin ti”, dirigido a personas en proceso de duelo tras la pérdida de un ser querido por cáncer. Esta actividad se desarrollará tanto en formato online, el 17 de junio, como presencial en la sede provincial de Sevilla en la calle Marqués de Paradas nº22, el 24 de junio, proporcionando apoyo emocional en un periodo especialmente sensible.

Todos los talleres son gratuitos y requieren inscripción previa a través del teléfono 900 100 036, donde también se puede solicitar información adicional.

Con esta programación, la Asociación Española Contra el Cáncer continúa reforzando su compromiso con la atención integral, ofreciendo recursos que combinan información, acompañamiento y promoción de hábitos saludables, pilares fundamentales en la lucha contra el cáncer.