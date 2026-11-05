Los Arcos acoge, con la participación de la delegada de deportes Carmen María tena, la entrega de camisetas para la miniolimpiada escolar

El encuentro ha contado con la participación de la delegada de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, Carmen María Tena Aguilar; los directores de los distritos San Pablo-Santa Justa y Nervión; representantes del Instituto Municipal de Deportes (IMD); directores y profesores de los centros educativos participantes; y el gerente del Centro Comercial Los Arcos, Luis Enrique Ruiz.

Con esta colaboración, Los Arcos vuelve a sumarse a una iniciativa que constituye una oportunidad para acercar el deporte a los más pequeños y promover valores como el compañerismo, el respeto, el esfuerzo y el trabajo en equipo.

En este sentido, Luis Enrique Ruiz, gerente del Centro Comercial Los Arcos, ha destacado que «para nosotros es una satisfacción volver a colaborar con una iniciativa que fomenta el deporte entre los más pequeños y que transmite valores tan importantes como el compañerismo, el esfuerzo y el respeto, todos ellos de enorme importancia en su desarrollo personal. En Los Arcos queremos ser mucho más que un espacio comercial: aspiramos a formar parte de la vida de nuestros barrios y a contribuir activamente a aquellas iniciativas que favorecen el bienestar y la convivencia de sus vecinos».

La entrega de camisetas supone, además, un nuevo ejemplo de la implicación del centro comercial en las actividades que se desarrollan en su entorno, reforzando los vínculos con la comunidad educativa y las instituciones locales.

La Miniolimpiada Escolar de los distritos San Pablo-Santa Justa y Nervión reunirá el próximo 13 de noviembre a 1.200 escolares de ocho centros educativos en una jornada en la que el deporte será el protagonista, combinando la actividad física con el aprendizaje y la convivencia.