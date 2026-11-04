The Chosen

The Chosen, una serie que transforma vidas, pasa por Sevilla en su gira nacional para estrenar su 6 temporada.

Sevilla acoge el estreno de la sexta temporada de The Chosen, uno los programas más vistos en el mundo, siendo de los más populares en plataformas como Amazon Prime, Peacok y Netflix.

Redacción

sevilla |

The Chosen, una serie que transforma vidas, pasa por Sevilla en su gira nacional para estrenar su 6 temporada.
The Chosen, una serie que transforma vidas, pasa por Sevilla en su gira nacional para estrenar su 6 temporada. | Cartuja Center

Será este viernes 6 de noviembre, a las 18:30 h. La Facultad de Teología, San Isidoro, sita en Cardenal Bueno Monreal, 41, será escenario de la presentación de la sexta temporada de The Chosen (Los elegidos), la serie sobre la vida de Jesús de Nazaret convertida en fenómeno mundial. El acto, tendrá como uno de sus momentos centrales una mesa de diálogo con la participación de representantes cristianos de diferentes denominaciones cristianas, evangélicas y católicas.

Asimismo, con motivo del Festival de Cine, el próximo 11 de noviembre Sevilla se dará cita con la actriz Vanessa Benavente quien encarna la madre de Jesús y actor Abe Bueno Jallad que representa a Santiago. Será en Cartuja Center, a las 21h donde se podrá ver el primero y segundo capítulo de la sexta temporada y se podrá disfrutar de las experiencias y anécdotas de los artistas durante el rodaje

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