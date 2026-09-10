AEPS y la Academia de la Publicidad firman en Sevilla su alianza de colaboración

Ambas organizaciones han rubricado su convenio de colaboración, dando continuidad al acuerdo por el que AEPS se incorporó el pasado mes de julio como socio corporativo de la Academia.

El convenio ha sido firmado por el presidente de la Academia de la Publicidad, Francisco José González, y el presidente de la Asociación de Empresas de Publicidad de Sevilla, Salvador Toscano, en un acto celebrado en Sevilla en el que ambas entidades han reafirmado su voluntad de trabajar conjuntamente en favor del desarrollo, la representación y el reconocimiento de la profesión publicitaria.

La firma supone un nuevo paso en la estrategia de la Academia de la Publicidad para reforzar su presencia territorial y estrechar la colaboración con las asociaciones profesionales y empresariales de las distintas zonas de España, poniendo en valor el talento, la creatividad y la capacidad empresarial que conforman el sector publicitario en todo el territorio nacional.

A través de este convenio, AEPS y la Academia de la Publicidad establecerán distintas líneas de colaboración orientadas a la divulgación de la actividad publicitaria, la formación, el reconocimiento del talento, el impulso de iniciativas profesionales y la defensa y fortalecimiento de la profesión.

La colaboración permitirá asimismo desarrollar iniciativas conjuntas con especial atención a la realidad y las necesidades del sector en Andalucía, favoreciendo el intercambio de conocimiento y experiencias y generando nuevas oportunidades de participación para empresas y profesionales.

Francisco José González, presidente de la Academia de la Publicidad, ha destacado durante el acto que: «La firma de este convenio materializa una colaboración que consideramos estratégica. Queremos que la Academia esté cada vez más cerca de la realidad de la profesión en todos los territorios y contar con AEPS, con su trayectoria y conocimiento del sector, es una magnífica oportunidad para avanzar en ese objetivo».

Por su parte, Salvador Toscano, presidente de AEPS, ha señalado: «Hoy damos un paso más al convertir en un convenio formal una colaboración en la que creemos firmemente. Para AEPS es muy importante participar en un proyecto que busca unir y representar a la profesión publicitaria desde una perspectiva plural y territorial. Estamos convencidos de que el trabajo conjunto permitirá poner en marcha iniciativas de interés para nuestras empresas y profesionales y contribuirá a dar mayor visibilidad al talento publicitario andaluz».

La firma del convenio consolida la relación entre ambas instituciones y abre una nueva etapa de colaboración estable, basada en el intercambio de conocimiento, la puesta en marcha de proyectos conjuntos y la defensa de los intereses y valores de la profesión publicitaria.

AEPS, fundada en 1978 e integrada en la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES) y en la Junta Directiva de La FEDE, cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria en la defensa y promoción de las empresas del sector de la comunicación publicitaria en Sevilla y Andalucía.