La Red EDIL ha reunido en Granada de la mano de FAMP a entidades locales andaluzas

La apertura institucional contó con la participación de Yolanda Sáez, secretaria general de la FAMP, y de Francisco Pedro Rodriguez, presidente de la Diputación de Granada. Durante su intervención, Sáez destacó el papel de la Red como espacio de acompañamiento y cooperación entre entidades locales: “La Red EDIL nació con una idea muy clara: que ninguna entidad local tuviera que afrontar sola el reto de poner en marcha y ejecutar sus Planes de Actuación Integrados”.

Yolanda Sáez subrayó la dimensión de la oportunidad que representa el Plan EDIL para Andalucía. La comunidad cuenta con 93 Planes de Actuación Integrados financiados, correspondientes a 77 entidades locales, que movilizan una inversión global superior a 865 millones de euros, de los que más de 735 millones proceden de financiación FEDER.

En este contexto, incidió en que la captación de fondos constituye solo el primer paso. El reto ahora es trasladar esa financiación a actuaciones concretas, viables y ejecutadas dentro de los plazos previstos. “El éxito de la Red EDIL no se medirá únicamente por los recursos asignados, sino por nuestra capacidad colectiva para convertirlos en proyectos ejecutados y resultados concretos para los municipios andaluces”, afirmó.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Granada puso en valor estas iniciativas de FAMP que “responden a la necesidad de dar apoyo para afrontar una gestión exigente, sobre todo cuando los equipos son reducidos o se tiene menos experiencia en fondos europeos”. “Compartir cómo se ha organizado un procedimiento, cómo se ha resuelto un problema o qué conviene prever antes de dar el siguiente paso, puede ser de gran ayuda para otra entidad. El conocimiento que adquiere un equipo puede convertirse en una herramienta útil para muchos otros. Esa es la cooperación que queremos impulsar”, afirmó.

La jornada se planteó con un enfoque eminentemente práctico y de aprendizaje entre iguales, partiendo de la experiencia de aquellas entidades que se encuentran más avanzadas en la selección de operaciones. El objetivo fue identificar decisiones, dificultades y aprendizajes que puedan resultar útiles y transferibles al conjunto de la Red.

Tras un repaso de la metodología de selección de operaciones y de los principales elementos vinculados a las Solicitudes de Pago a Beneficiarios (SpB), la sesión continuó con un taller colaborativo en el que las entidades participantes trabajaron sobre experiencias reales, casos prácticos y dificultades comunes. El taller permitió abordar cuestiones como la organización y priorización de las operaciones, los requisitos que deben comprobarse antes de su selección y los riesgos que pueden condicionar su ejecución. Asimismo, se elaboró un mapa de bloqueos EDIL para identificar y clasificar las principales dificultades y trabajar conjuntamente en posibles soluciones.

Este enfoque responde a uno de los objetivos centrales de la Red EDIL: evitar que municipios y diputaciones tengan que afrontar de forma aislada dificultades que otras entidades ya han experimentado y resuelto, facilitando el intercambio de conocimiento y la transferencia de buenas prácticas. La sesión se concibió precisamente para extraer recomendaciones transferibles, identificar riesgos comunes y generar conocimiento compartido entre las entidades beneficiarias.

Durante su intervención, Yolanda Sáez recordó además la relevancia específica del Plan EDIL para la provincia de Granada, destacando que la Diputación de Granada es la entidad local española que mayor volumen de fondos recibe en este marco, con seis PAI financiados, lo que representa una importante oportunidad para la transformación del territorio y, al mismo tiempo, un reto en términos de planificación, gestión y ejecución.

La sesión forma parte del trabajo desarrollado por la Red EDIL Andalucía, creada en el marco del Comité DUSIA de la FAMP para acompañar a las entidades locales andaluzas beneficiarias de la senda financiera FEDER 2021-2027 en la puesta en marcha y ejecución de sus Planes de Actuación Integrados. La Red se configura como un espacio de apoyo técnico, formación y aprendizaje compartido orientado a reforzar las capacidades locales y favorecer una gestión eficaz de los fondos europeos.