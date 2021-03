José David Orihuela Vico: " Hay empresas que o bien no dan parte de los positivos o bien los trasladan al ámbito personal para no cerrar y eso es un delito."

Si hay alguien sensato y moderado en la época en que vivimos ese es José David Orihuela Vico, TTS que ha estado siempre en Primera Línea luchando contra el COVID-19.

Hemos querido analizar con él los días que se nos avecinan tanto por las vacaciones de Semana Santa como por la ampliación de horarios. Por pura casualidad antes de atendernos recibía una llamada de una empresa en donde se le sugería trasladar al ámbito personal unos positivos que pertenecen al laboral y nos deja alto y claro que eso no es otra cosa que no sea un delito contra la salud pública.

Al mismo tiempo nos aconseja que hacer a la hora de salir que no dejan de ser medidas de la mas pura sensatez como huir de las aglomeraciones o usar mascarilla como mínimo en la calle de carácter sanitario y en interiores FFP2.

"Hay tiempo y días para todo así como multitud de sitios donde ir sin tener que agolparse" afirma el TTS que conoce en profundidad a lo que hemos dado en denominar "el bicho" que actualmente está afectando a gente joven con secuelas muy graves.

"La Pandemia no se ha marchado ni ha desaparecido. Está ahí y depende de cada uno de nosotros su expasión o no", aclara José David que aconseja salir, divertirse y hacer lo que cada uno quiera pero siempre con moderación y nunca como si no hubiese un mañana.

Muy instructiva la entrevista que repetiremos próximamente con una de las personas que llevan en Primera Línea desde que apareció el COVID-19 aparte de una de las más sensatas con la que hemos conversado. Recomendamos oírla.

Foto: Recurso.