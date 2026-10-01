Por qué Invisalign se ha convertido en uno de los tratamientos de referencia en Granada

Desde Clínica Menéndez explican que el interés por Invisalign no responde únicamente a una cuestión estética. La posibilidad de retirar los alineadores, la planificación digital del tratamiento y el seguimiento progresivo de los movimientos dentales son algunas de las razones que ayudan a entender su crecimiento.

¿Cómo funciona Invisalign?

Invisalign utiliza una secuencia de alineadores transparentes y removibles fabricados a medida. Cada juego está diseñado para realizar determinados movimientos dentales de manera progresiva hasta alcanzar la posición prevista por el ortodoncista.

Antes de comenzar es necesario estudiar la mordida, la posición de los dientes, el espacio disponible y el estado general de la boca. Por eso, aunque el sistema sea conocido por su apariencia discreta, el diagnóstico previo continúa siendo una de las partes más importantes del tratamiento.

Discreción y comodidad en el día a día

La estética es una de sus ventajas más reconocibles. Los alineadores son transparentes y, al no incorporar brackets metálicos, resultan menos visibles durante el uso cotidiano.

Además, pueden retirarse para comer y para realizar la higiene bucodental. Esto facilita mantener el cepillado y la limpieza interdental sin tener que sortear arcos o brackets.

Sin embargo, que sean removibles también exige constancia. Para que el tratamiento avance según lo previsto, los alineadores deben utilizarse durante las horas indicadas por el especialista.

La planificación digital, una de las claves

La evolución de la ortodoncia invisible también está ligada a la digitalización de las consultas. Los escáneres intraorales permiten obtener una representación precisa de la dentadura y ayudan a planificar los movimientos necesarios.

Esto hace posible visualizar con más claridad la situación inicial y la evolución prevista durante el tratamiento. Aun así, la tecnología no sustituye al ortodoncista: cada movimiento debe responder a una planificación clínica individualizada.

¿Sirve para todos los casos?

Los alineadores pueden utilizarse para tratar diferentes problemas de alineación y determinadas alteraciones de la mordida, pero no todos los pacientes presentan las mismas necesidades.

El especialista debe valorar cuestiones como:

● El grado de apiñamiento.

● La relación entre las arcadas.

● La posición de cada diente.

● El espacio disponible.

● La salud de dientes y encías.

Por este motivo, no es recomendable elegir un sistema de ortodoncia únicamente por razones estéticas. La indicación debe partir siempre de un diagnóstico completo.

¿Cuánto dura el tratamiento?

La duración de Invisalign depende de la complejidad de cada caso. Algunos tratamientos requieren menos movimientos, mientras que otros necesitan una planificación más extensa.

También influyen la respuesta de los dientes, el uso correcto de los alineadores y la evolución observada durante las revisiones. Por eso, establecer plazos cerrados antes de estudiar al paciente puede generar expectativas poco realistas.

La importancia del seguimiento

Aunque la planificación sea digital, el control profesional continúa siendo fundamental. Las revisiones permiten comprobar que los dientes avanzan según lo previsto y realizar ajustes si son necesarios.

Una vez finalizada la fase activa, los retenedores ayudan a mantener la nueva posición dental y a reducir el riesgo de movimientos posteriores.

En Granada, el interés creciente por Invisalign refleja una evolución más amplia de la ortodoncia hacia tratamientos cada vez más digitales, discretos y adaptados a la vida cotidiana. Desde Clínica Menéndez, con varias décadas de experiencia en ortodoncia, recuerdan que la clave sigue siendo la misma: realizar un diagnóstico individual antes de decidir qué tratamiento es el más adecuado para cada paciente.