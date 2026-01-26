Investigan como crimen machista la muerte violenta de una mujer de 33 años en Alhaurín el Grande

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género está investigando como presunto crimen machista la muerte violenta de una mujer de 33 años en Alhaurín el Grande este pasado fin de semana.

El suceso tuvo lugar el sábado por la mañana, poco antes de las 12 del mediodía en su vivienda en calle Tomillo, cuando un vecino accedió al inmueble y encontró el cuerpo ensangrentado y con heridas en el cuello. Previamente, varias llamadas alertaron de gritos de una mujer desde el interior. La víctima es una joven de nacionalidad británica, madre de tres hijos; de 11 años y dos mellizas de siete, que se encontraba en el sistema Viogen.

Por su parte, su expareja es un hombre de 35 años y nacionalidad española que acudió a la prisión provincial en la localidad vecina de Alhaurín de la Torre para entregarse, tras lo que fue detenido por la Guardia Civil.

El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande ha decretado para hoy un día de luto oficial y a las 17.00 de esta tarde ha convocado un minuto de silencio y una concentración en repulsa a este crimen a las puertas del Consistorio. De confirmarse, se trataría del primer asesinato machista en lo que llevamos de año en la provincia de Málaga.