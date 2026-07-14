Nuevo triunfo con la celebración del XXIV Torneo de Golf de Onda Cero Marbella

Un año más, jugadores, patrocinadores, colaboradores y amigos de la emisora disfrutaron de una jornada marcada por el buen ambiente, la deportividad y el espíritu de convivencia que ya caracteriza a este torneo como una de las grandes citas del calendario golfístico marbellí.

El éxito de esta edición ha sido posible gracias al trabajo de todo el equipo de Onda Cero Marbella, con la directora Inés Borrego al frente de la organización y la labor comercial de Soledad Rossi, fundamentales para coordinar un evento que sigue creciendo año tras año. También fue clave la implicación de Concha Montes, Elena Delgado, Rocío Montoro, Alfonso Olaso y Elena Goçmen.

La competición se desarrolló en un ambiente excepcional y concluyó con la tradicional entrega de premios, donde fueron reconocidos once jugadores. Los ganadores de las principales categorías fueron Paloma Colleo Sánchez (tercera categoría), Javier Montiel García (segunda categoría), Diego Echavarría (primera categoría) y Roberto Sainz Canales, vencedor del premio scratch al mejor jugador del torneo.

Los ganadores de cada categoría y el scratch tendrán además la oportunidad de disputar la final del Circuito Nacional de Onda Cero, que se celebrará el próximo 28 de noviembre de 2026 en el Grand Hyatt La Manga Club Golf & Spa.

Esta edición contó con el apoyo de numerosos patrocinadores: Electrochollo, Laude San Pedro, Casa Pablo, Alizar Dental, Up Elevadores, Soho Market, Lumon, Casino, Hospital Recoletas Salud Marbella, Grupo Luini, Torino Motor Concesionario Oficial Alfa Romeo y Pan Bendito.

También colaboraron en el desarrollo del torneo: Arrozante, Mondat, Acosta Frutas y Verduras, Coffee King, Paula Rubio Jamones, Viajes Saldumar, Holiday Golf, Fairway & Blue, Hard Rock Hotel Marbella, Barbecue World, Hacienda del Mar, Art Garden y Heineken.

Después de veinticuatro ediciones, el Torneo de Golf de Onda Cero Marbella continúa consolidándose como una referencia en la Costa del Sol, gracias al compromiso de jugadores, empresas colaboradoras y un equipo que cada año trabaja para hacer posible una jornada única de deporte y convivencia.