El Depor pregunta por Aldana

La idea es que el ex jugador del 'Super Depor' se adhiera al nuevo consejo de administración como asesor del club. Según ha contrastado Onda Cero, Aldana no ha cerrado la puerta, pero deberá reflexionar la petición porque su vida está muy asentada entre Sotogrande y Marbella. De hecho es el responsable de la cantera del Marbella FC desde el pasado verano, donde se encuentra cómodo cerca de la formación de los jóvenes como ha venido haciendo en su escuela de fútbol. No es la primer vez que Aldana está en la órbita del club coruñés. En las últimas elecciones también se especuló con su nombre en una de las candidaturas.

La operación es compleja. Además del traslado de su actividad, la dificultad reside en que el Marbella le permitiera recalar en el Deportivo, en la misma categoría que el cuadro costasleño, aunque el gaditano está desvinculado de función alguna con el primer equipo. El objetivo de ABANCA es reunir apoyos "que sientan el Depor desde sus raíces", como trasladan a los candidatos a la nueva estructura según aseguraron a Onda Cero.