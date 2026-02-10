Expertos recomiendan un uso racional de los teléfonos inteligentes en menores

Este martes nos hemos sumado al Día Internacional de Internet Segura escuchando las recomendaciones del doctor Enrique Sanchez, jefe de pediatría del Hospital Vithas Xanit Internacional y Vithas Málaga, quien ha evaluado el impacto de los teléfonos inteligentes en menores. Con motivo de esta celebración, el servicio de Pediatría de esos centros médicos, en línea con las recomendaciones de la Asociación Española de Pediatría (AEP), insta a las familias a “resistir la presión social” y replantear la relación de los menores con la tecnología. Ante el aumento de patologías de salud mental derivadas de la hiperconexión, los especialistas lanzan un mensaje claro: “Los 12 años no son los nuevos 16”.