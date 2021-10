Proyectos e ideas para acabar con los problemas de acceso al Trapiche Norte en Marbella

La asociación marbellí Impulsa Ciudad ha propuesto un túnel subterráneo en la zona del Trapiche Norte que comunique con el barrio de San Francisco para solución en parte los problemas de movilidad en la zona. En esta zona, desde que en 1998 se construyera el puente sobre la autovía no existe un paso seguro ni siquiera la señalización para los peatones, según indica el responsable del colectivo Javier Lima, que recuerda el volumen de tráfico. Desde el Consistorio no creen que esta iniciativa sea la adecuada y recuerdan que hay un proyecto para la zona, con partida presupuestaria de 400.000 euros, y con el visto bueno del Ministerio de Fomento, competente para actuar en la zona de acceso a la autovía. Lo cuenta el concejal de Obras, Diego López. Se estima que las obras puedan estar lista no antes de dos años.

EXTINGUIDO INCENDIO SIERRA BERMEJA

Un mes y medio ha tenido que pasar para dar por extinguido el incendio forestal de Sierra Bermeja, que se inició el 8 de septiembre y que ha afectado cerca de 10.000 hectáreas. En el incendio, que costó la vida a un bombero forestal, fueron desalojadas cerca de 3.000 personas y se vieron afectados los municipios de Estepona, Casares, Jubrique, Júzcar, Genalguacil, Faraján y Benahavís. Durante semanas, una vez controlado, efectivos han seguido trabajando en la localización de puntos calientes. De momento, no se ha dado con el autor o autores del siniestro y la Guardia Civil continúa con la investigación.