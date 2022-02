Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Una conexión más necesaria que nunca

Quizá no sea hoy el día más apropiado para hablar de sequía, con la lluvia de ayer tarde y la que se prevé para todo el fin de semana. Pero que unas gotas no les impidan ver la realidad. El panorama es preocupante. Y el problema es que las soluciones, que, cierto es, se buscaron hace ya tiempo, tardan en llegar porque, primero, son complejas, y segundo, dependen de la tediosa burocracia de las administraciones públicas. El clásico de siempre. La cosa está en unir con una gran tubería Guadiaro con la Axarquía. No entraremos en el porqué, pero resulta, entre otras cuestiones, que en la Costa del Sol hay un pantano, el de La Concepción, que no soporta todo el agua que suele caer, aun en tiempos de poca lluvia; y en la otra parte de la provincia, ocurre lo contrario; el embalse de La Viñuela no se llena porque es tres veces más grande y además no llueve como aquí. Fácil ¿no? Llevar hasta allí lo que sobra aquí, tirando también del agua del Campo de Gibraltar. Volvamos a lo de la burocracia. Un año después de haberse adjudicado la redacción del proyecto de dos tramos de conexión, acaban de empezar a elaborarse los documentos. Por mucho que sea un ambicioso y grueso plan, así es difícil. No parece tan difícil.