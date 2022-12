Marbella aprueba su plan de vivienda en un polémico Pleno

Como ya había anunciado la semana pasada la delegada del ramo, María Francisca Caracuel, el Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Marbella refleja la necesidad de levantar 3.850 nuevos inmuebles de aquí a 2027, 700 de ellos protegidos, con diez planes específicos y la atención sobre todo en el alquiler. Ciudadanos y PSOE se abstuvieron, si bien se mostraron conformes en líneas generales con el documento.

Los socialistas, con su concejala Isabel Pérez, recordaron no obstante las veces que una moción similar había pasado por el salón de plenos sin que se hubiera cumplido.

Opción Sampedreña no se pronunciaba al respecto del asunto porque sus dos concejales habían abandonado el salón plenario en el punto anterior, cuando socialistas y populares se enfrascaron en acusaciones mutuas. El asunto del orden del día se refería a unas facturas de la delegación municipal de Deportes, pero en su intervención, el portavoz del PSOE, José Bernal, se centró en el caso del marido de la alcaldesa en la Audiencia Nacional y las ramificaciones que está teniendo, como el patrimonio declarado por la regidora en el Senado. Tras varios apercibimientos de Muñoz en calidad de presidenta del Pleno para que el líder de la oposición se ciñera al tema de la moción, terminó por quitarle la palabra. Y en el turno de respuesta del proponente, Manuel Cardeña arremetió a su vez contra Bernal, que también le replicó. La discusión entre ambos obligó a la alcaldesa a quitarles la palabra y dar por concluido el punto.

Un flojo "macro" puente festivo

El "macro" puente de diciembre no deja números positivos. La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, AEHCOS, cifra la ocupación en menos del 50 por ciento y achaca la falta de reservas a varias causas.

Ha sido atípico por su larga duración y por la no interrupción de las clases en los centros escolares, que ha provocado, según la patronal, que las familias no hayan viajado estos primeros días de diciembre. A eso se une la cancelación de reservas a última hora y la mala situación meteorológica, factores todos que han hecho que la ocupación no haya superado, según el vicepresidente del colectivo, Javier Hernández, el 48 por ciento.

Un mal puente en cuanto a ocupación hotelera que los profesionales del sector esperan olvidar con la campaña navideña.