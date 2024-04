Advierten de que el decreto de sequía se ha saldado con entre 2.000 y 3.000 puestos de trabajo perdidos en la Costa del Sol

Este colectivo, que aglutina a más de 400 empresas de alquiler vacacional, piscinas, socorrismo, jardinería y limpieza principalmente, advierte de los despidos y no renovaciones de contratos que se están dando. Y hay más daños, ha advertido Santiago, en los que casi nadie está reparando; perjuicios causados al medio ambiente por el daño a una masa vegetal de gran valor. No todo es, por tanto, poder llenar o no la piscina de cara al verano, que también. Para mitigar el daño, la plataforma propone riegos de emergencia un par de veces a la semana, usar más el agua reciclada y agilizar la puesta a punto de los pozos. Y en cualquier caso, que toda Costa del Sol se ponga de acuerdo llegado el momento para evitar agravios y situaciones complicadas de asimilar.

Protestas de madres y padres de alumnos del Vargas Llosa

Las madres y padres de alumnos del colegio Mario Vargas Llosa se concentrarán este viernes, 3 de mayo, en la puerta de la Delegación Provincial de Educación en Málaga, para pedir que se mantengan las dos líneas de Infantil que hay ahora mismo en el centro. La Junta de Andalucía ha anunciado que dejará sólo una, con la que partía inicialmente, atendiendo a la demografía actual de la zona y la evolución de las matriculaciones en los últimos años.

Los progenitores no entienden la decisión del Ejecutivo andaluz ya que, según han asegurado en el AMPA del centro, hay 42 solicitudes directas para pequeños que quieren cursar sus estudios en el Mario Vargas Llosa, más otras 15 familias que han escogido el colegio como segunda opción por detrás del María Auxiliadora. No habría problema incluso para que todos, los 57 totales, estuvieran en la zona, porque el Xarblanca tiene plazas libres, según ha explicado el presidente de la asociación de madres y padres, Jorge Gil.

A la denuncia de las madres y padres de alumnos se han sumado UGT e Izquierda Unida.

En Delegación Provincial de Educación han explicado por su parte que se contempla la evolución demográfica, la evolución de las matriculaciones en los últimos años, la oferta de plazas disponibles y las vacantes en los centros de la zona. En el caso concreto del Mario Vargas Llosa, si bien es cierto, han señalado, que se han presentado más solicitudes que vacantes para 3 años, hay sitio suficiente para cubrir esa demanda en el resto de centros de la zona. Y añaden que ninguno de los alumnos que se han quedado sin plaza en el colegio pertenecen a su área de influencia y han podido ser reubicados sin ningún problema.