Aumentan un 21% los empadronados en Marbella desde la pandemia

Los ciudadanos foráneos empadronados en Marbella, además de aumentar en conjunto, son más en relación con el total de los vecinos de la ciudad: el 27,16%. Más cambios: los británicos han desbancado a los marroquíes del primer puesto, y los colombianos a los italianos del quinto. Los cinco primeros los completan los ucranianos y los rusos que son terceros y cuartos respectivamente. En ambos casos, han crecido. En la delegación de Extranjeros, su responsable municipal, Remedios Bocanegra, achaca la subida general y estos cambios a tres causas.

Matiza no obstante Bocanegra que puede haber menos. Muchos sudamericanos han vuelto a sus países por la situación económica pero todavía no consta su ausencia; no lo hace hasta tanto no tienen que renovar el padrón. Entonces se detecta.

Son 152 nacionalidades presentes ahora mismo. Algunas con un solo ciudadano en la ciudad: Trinidad y Tobago, Vanuatu, Burundi, Gabón, Namibia, Islas Seychelles, Tadyikistán, Mozambique, Liberia, Dominica, Uganda, Liechtenstein, Santa Lucía, Congo y República Democrática del Congo. Siguen además los cinco ciudadanos kosovares, considerados apátridas.

Mejores datos turísticos

El turismo será protagonista estos primeros días de la semana con la celebración en Londres de la World Travel Market que vuelve en su formato habitual tras la pandemia. De momento, el sector trae los buenos datos del boletín de coyuntura turística de septiembre que refleja incrementos en indicadores hasta superar los de 2019.

El destino ha recibido 620.262 viajeros hoteleros, un 1,8% más que el mismo mes del año anterior, con un significativo aumento de viajeros españoles.

Respecto al mismo mes de 2019, ha habido asimismo un aumento del 18,8% de visitantes nacionales que han llegado a Málaga por vía aérea, mientras que el uso del AVE Madrid-Málaga se ha incrementado en un 2,1%.