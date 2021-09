MÁS DE UNO MARBELLA 08:20. 06/09/2021

Los alumnos de las autoescuelas de la Costa del Sol acumulan retrasos de meses en exámenes y clases prácticas

No es exclusivo de la ciudad ni siquiera de la comarca, sino que el problema abarca a otros puntos del territorio nacional, aunque les vamos a contar la realidad más cercana, la que nos afecta en nuestros propios vecinos y no es otra que los colapsos en las autoescuelas. Más de 20.000 personas en toda la Costa del Sol afectadas por los retrasos o que han aprobado el examen teórico y aún no tienen cita para las prácticas o para ir al práctico. Los motivos se los vamos a apuntar en un momento, pero ya le adelantamos que entre ellos se encuentra el nuevo sistema de evaluación, la menor cualificación de los alumnos antes los precios de las clases prácticas y también la falta de personal.