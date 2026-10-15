Visitamos Cañitas Maite, en el Hotel ME Málaga

Desde lo más alto del nuevo ME Málaga, el cinco estrellas de Meliá junto a la Plaza de la Merced, Javier Sanz y Juan Sahuquillo -una perfecta dupla de chefs manchegos- se erigen como uno de los pilares de este espacio hotelero. La cocina no es un servicio, sino que la intención de Cañitas Maite es integrarse en la ciudad. No es solo "el restaurante del hotel", sino que es un lugar al que puede acudir el malagueño que quieran disfrutar de una experiencia gastronómica con un marcado carácter.

Sus chefs suman tres estrellas Michelin repartidas entre sus distintos proyectos, cinco soles Repsol y un reconocimiento internacional que no deja de crecer. Con este contexto aterrizan en ME Málaga para desplegar una oferta culinaria con un estilo propia. Se basa en un producto impecable, repetidos guiños a su tierra manchega y una manera muy personal de entender la cocina: despacio y donde el producto es el principal protagonista.

Entre sus platos más emblemáticos se incluyen las mejores croquetas del mundo: una manera muy personal y exquisita de presentar sus croquetas de jamón. En definitiva, una manera de mezclar la tradición de La Mancha y la de Málaga desde uno de los mejores rooftops de la ciudad.