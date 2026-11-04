La UMA y el Cuerpo Consular renuevan el ‘Aula de Mecenazgo’ con la colaboración de Fundación Unicaja

La diplomacia consular seguirá teniendo un espacio propio en la Universidad de Málaga, y podría ganar peso. El rector de la Universidad de Málaga (UMA), Teodomiro López Navarrete, y el decano del Cuerpo Consular acreditado en Málaga, José Luis Ramos, firmaron este 4 de noviembre la renovación del Aula de Mecenazgo del Cuerpo Consular.

Esta continuidad se ha producido gracias al apoyo de Fundación Unicaja, algo que han querido destacar tanto Teodomiro López como José Luis Ramos. La firma tuvo lugar en la Sala de Rectores del Rectorado, ante numerosos cónsules y representantes institucionales.

El aula, adscrita a la Cátedra de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho, promueve la formación en relaciones institucionales, geoestrategia e internacionalización vinculada a los países con representación consular en la provincia.

De aula a cátedra

El rector aprovechó el acto para plantear el siguiente paso. “Deberíamos pasar de un aula a una cátedra”, señaló. A su juicio, esa evolución “sería enormemente importante” para dar mayor proyección a la iniciativa.

López Navarrete agradeció el papel de Fundación Unicaja, que, según reconoció, no conocía de forma tan directa. Defendió además el perfil de la UMA como “una universidad que siempre ha tenido muchísima proyección en todo lo que tiene que ver con el ámbito internacional”, con un elevado número de estudiantes extranjeros.

54 consulados en la provincia

Por su parte, Ramos recordó que la iniciativa nació “con el fin de crear un foro académico de divulgación de la función consular actual en sus ámbitos económico, cultural y social”, dirigido “preferentemente a la comunidad académica, empresa y sociedad civil”.

El decano subrayó que el Cuerpo Consular lo integran hoy 54 consulados, que mantienen “un vínculo fluido de comunicación con los residentes y turistas, empresas y emprendedores extranjeros”. Ramos atribuyó la continuidad del convenio a la colaboración de Fundación Unicaja.

En el acto intervino también la directora del Departamento de Ciencia Política, Derecho Internacional Público y Derecho Procesal, Magdalena Martín Martínez. Martín, que ha sido destacada como una de las principales impulsoras de esta iniciativa, recordó que Málaga ha pasado en seis años de 50.000 a 71.000 residentes extranjeros.

La cónsul honoraria de Suecia, Isabel Pascual, también intervino durante el acto. Pascual afirmó el valor de esta alianza. «Es mucho más que renovar un acuerdo de colaboración. Esto es renovar un compromiso”, comentó durante su participación.