Saltao , la nueva marca de Azotea Grupo llega a El Lago Club Marbella con una propuesta de raíz peruana y guiños mediterráneos

Saltao, la nueva marca de Azotea Grupo aterriza en El Lago Club Marbella con un novedoso concepto diseñado para convertirse en uno de los epicentros de la vida gastronómica y sociales de la Costa del Sol. De esta manera, el grupo hostelero especializado en gestión de espacios singulares y creación de proyectos con alma, debuta en Marbella con una propuesta que combina cocina de raíz peruana con guiños mediterráneos; coctelería de autor donde el pisco adquiere un papel protagonista, música y una atmósfera sofisticada y relajada frente al lago. El proyecto de El Lago Club se convierte así en un nuevo escenario para Azotea Grupo, fiel a su filosofía de ubicarse en espacios únicos con entidad propia. Una nueva apertura en Andalucía para este grupo madrileño que gestiona, entre otros, El Campero de Barbate, Sal Verde o El Cuartel del Mar, todos ellos en la provincia de Cádiz, además de diversos espacios más en Madrid como Club Financiero Génova, Azotea del Círculo de Bellas Artes, Palacio de Cibeles, El Campero o Picalagartos.

Concebido para integrarse en la experiencia lifestyle de El Lago Club Marbella, Saltao nace como un espacio pensado para disfrutar gracias a comidas que se alargan junto al agua, tardes de cócteles, cenas con ambiente y noches donde gastronomía, música y entorno conviven de manera natural en uno de los nuevos hot spots de referencia de la Costa del Sol. Así, en este concepto se integran dos culturas que tienen diversos aspectos en común, entendiendo lo peruano desde el Mediterráneo en una carta que conjuga lo mejor de ambas gastronomías.

Al frente de la parte gastronómica está la familia Gutiérrez, referente de la alta cocina peruana en España gracias a Tayta, en Salamanca, el restaurante familiar distinguido con una estrella Michelin y dos Soles Repsol, además de ser el único restaurante peruano en España reconocido con una estrella Michelin. Paula Gutiérrez, una de las jóvenes chefs con mayor proyección del panorama gastronómico nacional y recientemente nombrada Mejor Cocinera del Año 2026, firma junto a su padre, el chef Víctor Gutiérrez, artífice de la estrella Michelin de Tayta, una cocina contemporánea, colorista y desenfadada inspirada en el universo gastronómico peruano y mediterráneo, dos culturas que miran al mar y que se complementan a la perfección.

“Saltao tiene una energía viajera y muy libre”, explica la chef salmantina Paula Gutiérrez. “Queríamos crear una cocina muy sabrosa, muy compartible y disfrutable, donde la técnica estuviera presente, pero que también transmitiera frescura y espontaneidad”.

Una atmósfera minimalista y cool junto al lago inspirada en el entorno

Ubicado en un espectacular espacio frente al agua de 500 m² y con una amplia zona exterior junto a un lago de 1.200 m², Saltao ofrece una atmósfera que evoluciona a lo largo del día con una propuesta de interiorismo contemporánea, elegante y minimalista. El espacio apuesta por líneas limpias, materiales nobles y una estética sofisticada donde los detalles cuidadosamente seleccionados aportan calidez y personalidad sin renunciar a una mirada moderna.

La combinación de textiles naturales, iluminación envolvente y una paleta de tonos neutros inspirada en la serenidad del entorno crea un ambiente relajado y refinado, pensado para disfrutarse desde el aperitivo hasta la última copa. El espacio integra mesas junto al lago, zonas lounge y una cuidada selección musical en una propuesta versátil concebida para acoger tanto a familias como a grupos de amigos y público local e internacional.

Raíz peruana con guiños mediterráneos

La carta de Saltao apuesta por una cocina vibrante, fresca y llena de sabor donde la tradición peruana dialoga de manera natural con el producto y la sensibilidad mediterránea. Ceviches frescos, crudos precisos, bocados calientes para compartir y pescados a la brasa conviven en una propuesta vibrante, elegante y actual.

Entre los platos más icónicos destacan el Tiradito de corvina con leche de tigre de aguacate y jalapeños, la Croqueta de ají de gallina con mayonesa de cúrcuma o las Brochetas de pollo anticuchero y papa morada, reinterpretadas bajo la mirada personalísima de la chef Paula Gutiérrez. También sobresalen elaboraciones como las Conchas de abanico con emulsión de coco, hinojo y menta, el Nigiri de anguila ahumada y caramelizada o el Lomo “Saltao”, emblema del restaurante, entre otras opciones.

“No queríamos hacer una propuesta puramente tradicional. Hay un respeto absoluto por el recetario peruano, pero también libertad para reinterpretar, jugar y crear algo fresco, luminoso y muy disfrutable”, señala Paula Gutiérrez.

Más allá de la cocina, la experiencia de Saltao gira también alrededor de la cultura del pisco, convertido en uno de los grandes protagonistas del concepto. Desde el “Momento Pisco” que acompaña la bienvenida hasta una carta de coctelería diseñada específicamente alrededor de este destilado peruano, la propuesta líquida explora versiones contemporáneas y sofisticadas del universo del pisco a través de combinaciones frescas, aromáticas y pensadas para acompañar el ritmo del espacio desde el aperitivo hasta la noche en uno de los nuevos escenarios imprescindibles de Marbella.