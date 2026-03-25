Renfe activa un plan especial de Cercanías durante la Semana Santa de Málaga

Renfe ha programado un dispositivo de refuerzo de los servicios de Cercanías para atender la movilidad con origen y destino Málaga. La compañía ofrecerá un total de 868.000 plazas en las líneas C-1 y C-2.

Durante la semana, circularán más de 1000 servicios de Cercanías, de los cuales un 14% en la C1 serán especiales en horario nocturno. En este dispositivo especial de refuerzos, destacan las frecuencias programadas para la noche-madrugada del miércoles al jueves y del jueves al viernes. En ambos casos, el último tren desde Málaga Centro Alameda tendrá salida a las 2.50h y desde Fuengirola a las 3.40h.

Este aumento de la oferta en los trenes de Cercanías tiene como objetivo facilitar los desplazamientos entre la capital malagueña y los municipios de la costa, además de fomentar el uso de los trenes de Cercanías como una alternativa eficiente y sostenible, ya que estos trenes se mueven con energía eléctrica con Garantía de Origen 100% renovable.