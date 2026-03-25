MOVILIDAD

Renfe activa un plan especial de Cercanías durante la Semana Santa de Málaga

Del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril, se añadirán más de un centenar de trenes especiales a la programación habitual en la Línea C-1 Fuengirola-Málaga Centro-Alameda

Redacción

Málaga |

Renfe activa un plan especial de Cercanías durante la Semana Santa de Málaga
Renfe activa un plan especial de Cercanías durante la Semana Santa de Málaga | Renfe

Renfe ha programado un dispositivo de refuerzo de los servicios de Cercanías para atender la movilidad con origen y destino Málaga. La compañía ofrecerá un total de 868.000 plazas en las líneas C-1 y C-2.

Durante la semana, circularán más de 1000 servicios de Cercanías, de los cuales un 14% en la C1 serán especiales en horario nocturno. En este dispositivo especial de refuerzos, destacan las frecuencias programadas para la noche-madrugada del miércoles al jueves y del jueves al viernes. En ambos casos, el último tren desde Málaga Centro Alameda tendrá salida a las 2.50h y desde Fuengirola a las 3.40h.

Este aumento de la oferta en los trenes de Cercanías tiene como objetivo facilitar los desplazamientos entre la capital malagueña y los municipios de la costa, además de fomentar el uso de los trenes de Cercanías como una alternativa eficiente y sostenible, ya que estos trenes se mueven con energía eléctrica con Garantía de Origen 100% renovable.

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