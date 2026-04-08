Plaza Mayor refuerza su compromiso con la formación y el talento joven a través de acuerdos con la Universidad Europea y la Junta de Andalucía

El centro comercial Plaza Mayor, gestionado por Sonae Sierra, continúa reforzando su compromiso con la formación y el desarrollo del talento joven mediante diferentes acuerdos de colaboración con instituciones educativas, entre ellas la Universidad Europea de Andalucía y la Junta de Andalucía, que permitirán a estudiantes de diferentes grados realizar proyectos académicos y prácticas formativas en el entorno del centro comercial.

Estas iniciativas tienen como objetivo acercar a los alumnos al funcionamiento real del sector retail y ofrecerles la oportunidad de trabajar en retos empresariales vinculados al marketing, la experiencia de cliente, la gestión comercial y el análisis de mercado.En el marco de esta colaboración, estudiantes del Grado en Marketing de la Universidad Europea de Andalucía desarrollarán proyectos reales de investigación de mercados relacionados con el sector comercial, analizando aspectos clave como la generación de tráfico, la competitividad del entorno, la experiencia de cliente o el desarrollo de nuevas iniciativas comerciales.

Asimismo, a través de los acuerdos impulsados junto a la Junta de Andalucía, estudiantes de distintos programas formativos podrán realizar prácticas académicas en el centro comercial, lo que les permitirá adquirir experiencia profesional directa en un entorno empresarial dinámico y en contacto con algunas de las principales marcas del sector.

Estas iniciativas forman parte de la apuesta de Plaza Mayor por conectar el mundo académico con el tejido empresarial, facilitando oportunidades de aprendizaje práctico y contribuyendo al desarrollo profesional de los jóvenes.

Implicación con la comunidad y la educación

Desde Plaza Mayor destacan la importancia de este tipo de colaboraciones como parte de su compromiso con la comunidad local y con el desarrollo del talento.“Para Plaza Mayor es fundamental impulsar iniciativas que acerquen el talento joven al sector retail y que, al mismo tiempo, generen oportunidades reales de aprendizaje. Colaborar con universidades como la Universidad Europea y con instituciones como la Junta de Andalucía nos permite contribuir activamente a la formación de los profesionales del futuro y fortalecer la conexión entre el ámbito académico y el empresarial”, señala Rafael Perea Luque, director del centro comercial.“Creemos firmemente en el valor de las alianzas institucionales y educativas. Este tipo de proyectos no solo aportan valor a los estudiantes, sino que también enriquecen al propio sector con nuevas ideas, análisis y perspectivas innovadoras”, añade.

Plaza Mayor, motor de actividad y empleo en MálagaEl centro comercial Plaza Mayor es uno de los principales destinos de compras, ocio y restauración de Andalucía. Su modelo de espacio abierto, inspirado en un típico pueblo

andaluz, lo convierte en un punto de encuentro para residentes y visitantes. Además de su actividad comercial, Plaza Mayor mantiene una firme apuesta por la colaboración con instituciones, el desarrollo de iniciativas sociales y educativas y la generación de oportunidades profesionales para jóvenes talentos.

Con este tipo de acuerdos, el centro comercial continúa consolidándose como un espacio que impulsa el desarrollo económico, social y educativo del entorno malagueño