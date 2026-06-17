Pasión Vega en concierto los días 25, 26 y 27 de junio en el Teatro del Soho CaixaBank

Pasión Almodóvar es una recopilación de las canciones más emblemáticas de las películas de Pedro Almodóvar, donde Pasión Vega comparte escenario con uno de los pianistas y compositores más reconocidos del panorama musical actual; Moisés P. Sánchez, quien también ha estado a cargo de los arreglos musicales. Un espectáculo dirigido por Joan Antón Rechi.

Pasión Vega, una de las voces más brillantes de nuestro país, rinde un emocionante homenaje al universo del director Pedro Almodóvar, reinterpretando junto a Moisés P. Sánchez Quartet, una colección de canciones eternas que no nos dejarán indiferentes. Un año de amor, Volver, Cucurrucucú Paloma, A tú vera o Ne me quitte pas… son solo algunas de las canciones que podremos disfrutar en esta original propuesta los días 25, 26 y 27 de junio en el Teatro del Soho CaixaBank.

Pasión Almodóvar en la voz de Pasión Vega. Una artista única que no grita el drama, lo acaricia. Cada canción suena a despedida lenta, a amor que dolió, pero valió la pena. Boleros, coplas y por supuesto clásicos iberoamericanos reinterpretados desde la libertad, que no envejecen porque siguen diciendo verdad.