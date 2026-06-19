Una nueva exposición en el Mirador del Carmen reúne a grandes nombres de la historia del arte como Picasso, Sorolla, Tàpies, Mariscal, Barceló, Zabaleta o Rafael Alberti

La Sala Expositiva del Centro Cultural Mirador del Carmen acoge hasta el 14 de agosto la exposición de pintura y escultura ‘Maestros de la luz y la forma (De lo íntimo a lo público)’, con obras de grandes nombres de la historia del arte nacional e internacional.

La muestra está compuesta por un total de 60 obras (47 cuadros y 13 esculturas), pertenecientes a una colección privada que invita a un viaje emocional a través de diferentes épocas, estilos y maneras de entender el mundo. En ella conviven la fuerza creativa de Pablo Picasso, la intensidad expresiva de Antonio Saura, la materia y el silencio de Antoni Tàpies, la libertad contemporánea de Miquel Barceló, el universo singular de Rafael Zabaleta, la energía cosmopolita de Domingo Zapata, la fuerza narrativa y humana de Diego Rivera y la creatividad inconfundible de Javier Mariscal. Junto a ello, la sensibilidad luminosa de Bartolomé Esteban Murillo, la emoción íntima de Julio Romero de Torres, la luz mediterránea de Joaquín Sorolla, la expresión poética y vanguardista, llena de simbolismo, color y libertad creativa de Rafael Alberti o el profundo dramatismo religioso, gran realismo emocional y una delicada espiritualidad barroca del escultor José de Mora.

La inauguración oficial de la muestra tendrá lugar este próximo domingo día 21 de junio a las 13.00 horas.

Entre los fondos expuestos se encuentran además obras de Balthus, Arantxa Iriarte, Vladimir Ksieski, Manuel Ángeles Ortiz, Diego Rivera, Bartolomé Esteban Murillo, Amalia Peláez, Ruma, Josep María Riera i Aragó, y M. Valdés.

En cuanto a las esculturas, la muestra contiene piezas de la Escuela Andaluza del siglo XVII, la Escuela Española del siglo XVIII, la Escuela Aragonesa Gótica del siglo XIV, la Escuela Colonial o de José de Mora, entre otras.

Esta exposición nace del deseo de abrir por primera vez al público una colección íntima, única y hasta ahora desconocida, creada desde la pasión, la sensibilidad y el amor por el arte. Una oportunidad excepcional para visitar, disfrutar y contemplar obras que nunca han sido mostradas juntas, permitiendo al visitante adentrarse en un recorrido irrepetible entre maestros consagrados y miradas contemporáneas