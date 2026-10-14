La UNIA realiza en la Sede Tecnológica de Málaga el taller de dibujo urbano Mediterráneo

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ha realizado en la Sede Tecnológica de Málaga una nueva edición del Taller de dibujo urbano; en esta ocasión bajo el epígrafe Mediterráneo, dirigido por Luis Ruiz, profesor de la Universidad de Málaga (UMA), fundador del grupo Urban Sketchers Málaga y cofundador de la Asociación Cultural Malagráfica; Patrizia Torres, dibujante autodidacta y urban sketcher, cofundadora de la Asociación Cultural Malagráfica, y Javier Rico, economista y cofundador de la Asociación Cultural Malagráfica.

Este taller, celebrado del 10 al 12 de octubre, animaba al alumnado a una reflexión visual colectiva sobre un paisaje meridional, el Mare Nostrum, que tantas veces ha sido plasmado a lo largo del pasado. Es decir, un acercamiento desde lo estético para descubrir lo oculto detrás de la superficie de las cosas; una forma de mirar más allá de las apariencias que profundice en las capas que ha ido sedimentando la historia y que, a veces, aflora en las historias más cotidianas.

En este sentido, se trataba de ofrecer una aproximación a lo mediterráneo entendido en un sentido amplio y como punto de encuentro entre las personas. A través de un taller que se ha impartido en sus dos primeras jornadas con sendas conferencias en la Sede Tecnológica, en horario de mañana, y actividades exteriores, en horario de tarde. Y una última sesión que era una actividad conjunta en el exterior a modo de ruta dibujada que resumiera las miradas y reflexiones de los participantes.

El taller ha contado con la participación como profesorado de Julien (Lapin) Fassel, "Carnettiste"; Inmaculada Otero, artista plástica; Daniel Pagans, diseñador gráfico, y Sarah Mari Shaboyan, artista.

Estaba orientado a miembros del colectivo Urban Sketchers, cronistas visuales, dibujantes, ilustradores, urbanistas, antropólogos, aficionados al dibujo en general y similares.

Asociación Cultural Malagráfica

La Asociación Cultural Malagráfica es una entidad constituida oficialmente en 2015. Entre sus objetivos están fomentar la práctica del dibujo in situ, su difusión como manifestación cultural, su utilidad como método para documentar la realidad y como forma de comunicación y de relación entre las personas; impulsar la interlocución y el intercambio cultural con personas, asociaciones y colectivos que compartan los mismos fines en otros ámbitos geográficos y buscar la imbricación como colectivo en la sociedad malagueña con voluntad de ofrecer, mediante el dibujo in situ, una visión comprometida de la actualidad.

Más información aquí: https://www.unia.es/estudios-y-acceso/oferta-academica/oferta-por-sedes/malagrafica-2026-mediterraneo-taller-de-dibujo-urbano.