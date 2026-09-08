Torrox desvelará este jueves 10 de septiembre el cartel y los principales detalles de la feria de octubre

Torrox comenzará a descubrir este jueves, 10 de septiembre, los principales detalles de su feria de octubre, con la presentación oficial del cartel anunciador y el avance de una programación que convertirá nuevamente esta celebración en una de las grandes citas del calendario festivo del municipio y toda la Axarquía. El acto tendrá lugar a las 20:00 horas en el Bar La Plaza, en la plaza de la Constitución, y permitirá conocer, entre otros aspectos, quién será el encargado de pronunciar el pregón y los artistas que protagonizarán las principales actuaciones de la feria, que se celebrará del 30 de septiembre al 4 de octubre.

El alcalde de Torrox, Óscar Medina, ha destacado que “la feria es una de las grandes celebraciones de nuestro municipio y de toda la provincia, una fiesta que forma parte de nuestras tradiciones y que cada año reúne a vecinos y visitantes en torno a la convivencia, la cultura y el ocio”. Medina ha subrayado que “queremos seguir haciendo de nuestra feria una celebración de referencia en Málaga y en toda Andalucía, capaz de mantener nuestras raíces y, al mismo tiempo, ofrecer una programación atractiva y de calidad para todos los públicos”. En este sentido, ha animado a vecinos y visitantes a participar en el acto de presentación y “comenzar a vivir esa ilusión que cada año nos anuncia que Torrox ya está preparado para su gran fiesta”.

Por su parte, el concejal del área, Salvador Escudero, ha señalado que “este jueves vamos a desvelar los nombres y protagonistas que darán forma a una feria que estamos preparando con mucha ilusión y con el objetivo de que vuelva a ser disfrutada por todos”. Escudero ha invitado a los vecinos a acudir a la presentación, donde “conoceremos oficialmente el cartel y buena parte de las propuestas que nos acompañarán durante cinco días de fiesta”, y ha asegurado que “será el primer momento para empezar a sentir que la feria de Torrox está cada vez más cerca”.