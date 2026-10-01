Seis Sabios frente a seis periodistas: Fundación El Pimpi descubre las historias que hay detrás de la gastronomía malagueña

¿Qué hay detrás de un producto? ¿Cuánto conocimiento, oficio y dedicación hacen falta para que llegue hasta nuestra mesa? ¿Qué historias se esconden detrás de quienes trabajan cada día para mantener vivos los sabores y las tradiciones de Málaga?

A estas preguntas ha dado respuesta el encuentro “Las seis caras de Savia”, celebrado este martes en La Sole de El Pimpi y organizado por Fundación El Pimpi en colaboración con Sabor a Málaga. Una cita que ha puesto frente a frente a seis periodistas y “Sabios” gastronómicos en un original cara a cara de preguntas y respuestas para descubrir las personas y las historias que existen detrás del producto malagueño.

El encuentro ha permitido conocer las experiencias personales de quienes han hecho de su oficio una forma de vida, así como los aprendizajes, dificultades y decisiones que existen detrás de cada trayectoria.

Seis Sabios, seis formas de entender el oficio

Los protagonistas de esta edición de Savia son Rosario Ginés, del Obrador Rosario Ginés, en Cuevas de San Marcos; José Gómez, de Envero, Reserva12 y Reserva de Antonio; Guillermo Aranda, de Citrimasat, en Cártama; Mariló, de Aceites Gil Luna, en El Burgo; José Antonio Calvente, de Molienda Verde, en Benalauría; y Ana Vera, de la Quesería El Pastor del Valle, en Alhaurín El Grande.

Seis perfiles vinculados a diferentes ámbitos de la gastronomía malagueña que comparten una misma conexión con el territorio y con el conocimiento adquirido a través de los años.

Frente a ellos, seis periodistas gastronómicos han planteado las preguntas para descubrir la parte menos visible de sus profesiones: Ana Pérez, Arantxa López, Javier Almellones, Elena Claros, Juan Soto, y Esther Luque.

Durante el encuentro, Rosario Ginés, una de los protagonistas de esta quinta edición de Savia, resumía así su manera de entender el oficio: "Hay que tener siempre mucha ilusión. Luchar como si fuese el primer día de trabajo, y no rendirse nunca.”

A esta reflexión, se sumaba la de José Gómez, poniendo el foco en el día a día de la hostelería: "Cada día es un examen que tienes que superar, desde por la mañana hasta por la noche. Y el equipo, en el mundo de la hostelería, es fundamental tanto de cocina como de sala."

Cuando el producto tiene una historia detrás

El cara a cara también ha servido para poner sobre la mesa una cuestión común a los seis protagonistas: La relación estrecha con el territorio de la provincia de Málaga.

Las horas de trabajo, el conocimiento transmitido entre generaciones, la adaptación a los nuevos consumidores, quedan detrás del producto terminado.

“La clave es estar en un lugar donde quieres hacer algo, no para ti mismo, sino por hacer prosperar tu propio pueblo. Hacer algo tan grande que sea conocido y que consiga levantar otros proyectos”, ha explicado José Antonio Calvente de La Molienda Verde.

Los periodistas participantes han podido profundizar precisamente en esa dimensión humana, buscando conocer el por qué decidieron seguir ese camino y qué significa para ellos mantener vivo un determinado oficio. Los seis periodistas coincidieron que los Sabios destacados en esta edición tienen una trayectoria impresionante, historias que narran y merece la pena hacer llegar al mundo.

Savia: aprender de quienes saben

Savia nace con la intención de acercar el conocimiento de quienes conocen el territorio, sus productos y sus oficios, y ponerlo al alcance de nuevas generaciones.

El proyecto de Fundación El Pimpi, junto a Sabor a Málaga, reivindica una forma de aprendizaje que se transmite a través de las manos, de las historias y de los gestos cotidianos; un conocimiento que se construye con los años y que merece ser compartido.

“Nosotros, desde la Fundación El Pimpi, creemos en este proyecto porque está conectado con la tierra. Savia es aquello que corre por las venas de los agricultores, por las venas de los productores. Y disfrutamos descubriendo a las personas que hay detrás de todo esto, y reconociendo la trayectoria profesional de cada uno de los protagonistas junto a Sabor a Málaga”, ha señalado Samuel Perea, Director Gastronómico de la Fundación El Pimpi.

Jornada Savia enfocado a escuelas de hostelería

El próximo 6 de octubre a las 12:00 horas, el Auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga acogerá una jornada de Savia dirigida a estudiantes de escuelas de hostelería de la provincia.

Los seis Sabios subirán al escenario para compartir con los futuros profesionales de la gastronomía sus experiencias y conocimientos, acercándoles de primera mano las historias que hay detrás de algunos de los productos y profesionales que forman parte de la gastronomía malagueña.

La jornada finalizará con una degustación de los productos de los seis protagonistas, convirtiendo el encuentro en una experiencia práctica y vinculada a la formación de los estudiantes.

Con iniciativas como Savia, Fundación El Pimpi continúa trabajando para acercar la gastronomía, la cultura y las tradiciones malagueñas a nuevas generaciones, poniendo en valor a las personas que, desde sus diferentes oficios, mantienen vivo el conocimiento de un territorio.