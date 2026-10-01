San Miguel celebra sus 60 años en Málaga junto a Gastroarte y destacados cocineros de la alta cocina andaluza

San Miguel reunió en su centro de producción de Málaga a 22 reconocidos chefs de Andalucía y otros puntos de España en una edición especial de Gastroarte, celebrada coincidiendo con el día de San Miguel. La cita forma parte de "Sentir Málaga", la campaña con la que San Miguel celebra su 60 aniversario en la ciudad mediante experiencias que acercan la música, el arte y la gastronomía a malagueños y visitantes.

Gastroarte es una asociación de alta cocina sin ánimo de lucro en la que cocineros, principalmente andaluces, se reúnen periódicamente para cocinar y compartir sus propuestas.

Tras 16 años de colaboración con San Miguel la asociación trasladó en esta ocasión su encuentro al centro de producción malagueño. Allí, los chefs prepararon 1.050 tapas para los invitados a la celebración.

Entre los profesionales que acudieron se encuentran Diego Gallego, de Sollo; Mauricio Giovanini, de Messina; Julio Vázquez, de El Campero; Charo Carmona, de Arte de Cozina; Lola Marín, de Damasqueros; y Vicent Guimerà, de L’Antic Molí. En conjunto, los participantes reúnen cuatro Estrellas Michelin rojas, dos Estrellas Michelin verdes, ocho reconocimientos Michelin y 18 Soles Repsol.

El menú incluyó aperitivos, platos principales y postres, con elaboraciones como la gallina en escabeche de cerveza San Miguel, el mini bikini de pastrami, comté y mostaza de cerveza San Miguel y un macaron de cerveza San Miguel. La propuesta permitió a los invitados descubrir distintas interpretaciones de la alta cocina en un espacio estrechamente ligado a la historia de la marca en Málaga.

60 años de “Sentir Málaga”

La celebración de Gastroarte forma parte de las acciones impulsadas por San Miguel durante 2026 dentro de la campaña “Sentir Málaga”. Seis décadas después de comenzar a elaborar su cerveza en la ciudad, la marca continúa reforzando su vínculo con los malagueños a través de iniciativas culturales, sociales y gastronómicas. Entre ellas se encuentran el festival Sentir Málaga, un mural de gran formato de la ilustradora malagueña Bosska, una edición especial inspirada en la botella Pilsener Cristal de 1966, distribuida exclusivamente en la provincia y el próximo 17 de octubre celebrarán un gran festival con los artistas Aaron Sevilla, Les Castizos y DJ Vikii quienes se subirán a un globo aerostático de San Miguel para llenar de música el cielo de La Malagueta.